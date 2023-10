Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Iniciamos a semana com a forte energia da efeméride de Lua cheia no eixo Escorpião/Touro.

Algumas situações precisam de ser transformadas, nomeadamente de cariz emocional e relacional.

Esta lunação faz uma alusão ao desapego, ao controlo.

Vários planetas pessoais em Escorpião, vêm favorecer os signos de água.

Com o decorrer do ciclo solar, é aconselhável estes nativos procederem a mudanças nas suas vidas.

Facilidades: Escorpião-Peixes-Caranguejo

Marte, desafia Júpiter. Dois planetas do elemento fogo, as iniciativas podem trazer problemas desafiantes.

Tendência ao otimismo exacerbado.

Vénus encontra-se no signo de Virgem, e durante esta semana vai fazer uma oposição a Neptuno. As expetativas, vão traduzir-se em desilusão, não conte muito com ajuda de terceiros.

Saturno bem ligado ao Sol traz novas possibilidades, de estruturar projetos a longo prazo.

Facilidades: Capricórnio-Virgem-Touro

Úrano e Vénus trocam conversas amistosas no céu, a trazer situações, simpáticas e leves para os nativos de terra.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias