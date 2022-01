Esta semana temos o primeiro Mercúrio retrógrado do ano em Aquário, do dia 14 de Janeiro a 04 de Fevereiro. Posteriormente ficará novamente retrógrado em Maio, no dia 10.

Semana marcada pela Vénus em Capricórnio, o que pede emoções firmes e maduras. Não se brinca com o amor

Saturno e Júpiter estão em Aquário e Urano em Touro, assim vamos começar a pensar e a fazer diferente.

Tanta energia em Capricórnio e Aquário pedem maturidade de todos.

Atenção em relação ao que se comprometem. Não dá para brincar. É compromisso.

A paciência ajudará a fazer o caminho e sobretudo, a preparar cada chegada. Haja resiliência.

Alexandra Ramos Duarte