Na semana de de 26 de setembro a 2 de outubro, o mês termina com uma lua em estado minguante tal como começou.

Dia 27 Mercúrio começa o seu movimento retrógrado em balança. Trata-se da última retrogradação do ano. Será uma fase propícia a repensarmos as nossas relações e os nãos que ainda não demos na nossa vida. Não é mais hora para empurrar para debaixo do tapete, temas ou situações que nada nos acrescentem.

Dia 29 a lua mingua em caranguejo, favorecendo uma limpeza não só energética mas acima de tudo emocional de tudo o que em nós ainda é pó ou resto sem qualquer utilização . Os cortes com o passado deverão ser feitos. O coração merece estar limpo. Os fins poderão ser necessários.

É momento para ganhar nova coragem para mudanças.

É momento para trabalhar o presente. É momento para reforçar a energia do agora, contribuindo para uma libertação emocional em que as relações possam viver de acordo com equilíbrio mantido num acordo saudável e feliz das partes.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasem tabis