A semana traz notas de grande sensibilidade.

A lua liga-se a vários planetas que sugerem alguma nostalgia, tristeza e aperto no peito pelo que foi vivido.

Mercúrio e Neptuno estabelecem a difícil relação entre as palavras e os silêncios, as verdades escondidas ou as mentiras tapadas. Muito precisa ser dito para que tudo fique claro e esclarecido.

Marte e Júpiter poderão trazer as dificuldades e os bloqueios à tona, o que dificulta o alcançar do pretendido. Quando tudo parece seguir bem, algo pode causar um revés.

O conselho passa por seguir firme no que sente, convicto que o melhor está para vós guardado.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus