A lua ainda está nova em virgem no início da semana. É uma lua exigente que teremos no inicio da semana. É uma lua que diz , organiza-te! Planeja!

É um tempo em que devemos fazer tudo com atenção e como deve ser feito. Tudo muito certinho.

No dia 5 de Julho, Mercúrio entra em caranguejo ai permanecendo até ao dia 28 de Julho.

Será um tempo em que deveremos estar mais doces, emocionais e muito menos pragmáticos..

Nesta semana teremos também a entrada de Marte no signo de Touro, o que traz , principalmente para os signos de terra (Touro, Virgem e Capricórnio), mais energia, agitação e iniciativa. É tempo de agir,

Dia 7 a lua começa quarto crescente em Balança, e com a presença de Mercúrio em Caranguejo, deve levar-nos a analisar o que podemos melhorar, olhar as relações, dizer o que precisa ser dito.

Traz uma oportunidade de olhar as relações com mais calma. Um tempo de perdão, de mais calma, serenidade e sobretudo de diálogo.

Alexandra Ramos Duarte