O Mapa Astral deste Natal recebe ambas as tónicas do mapa do Solstício de Inverno (hemisfério norte) e da última Lua Cheia do ano, em Caranguejo. Bonitos aspectos existem nesta Poesia dos Céus.

Para começar, uma Lua Cheia no culminar do Nascer da Luz do Mundo: luz com Luz. E a noite de Natal nascer dia do Sol (domingo), que simboliza o Espírito, é muita, mas muita Luz!

Que a saibamos receber com suavidade e sem resistências, nos nossos corações.

Que os seus raios penetrem as nossas células e acendam a sua sabedoria imanente -tão necessária para resolver problemas, aplacar conflitos, encontrar soluções mais criativas e solidárias para o mundo.

Lua Cheia: o que agora culmina na sua vida, que tenha tido um início ou plataforma relevante na lua nova de Junho passado?

Depois, é a última Lua Cheia em caranguejo, até 2025! ou seja, 2024 não nos vai dar nenhuma Lua Cheia debaixo deste signo fecundo, de águas uterinas que nos podem confortar, amaciar, acolher como o ventre da Grande Mãe que se fez Matéria/Carne, iluminando o plano físico com a Divindade da Terra.

Sim, vamos ter apenas duas Luas Cheias em Escorpião e Peixes, mas em Caranguejo onde a avózinha Lua está no seu reino, não… sabemos que 2024 terá uma tónica mais seca, mais Saturnina, mais séria, mais rija e exigente.

Voltando ao Mapa do solstício, a Lua também está exaltada em Touro, pelo que temos a Energia do Divino Feminino duplamente abençoadora.

Esta receptividade que em Tou

ro ensina a confiar e se sustenta no princípio de fertilidade do mundo e nos seus ciclos. Que se propõe agir confiando nos resultados, enquanto também se abre (e espera) receber do mundo. Partilhemos, pois, as águas dos afectos, do confortar, do carinho e do Amor.

Mais, no mapa do solstício – que nos vai reger por mais 3 meses - o Sol entrou em Capricórnio, o signo dos Mestres – como Cristo – com um belo trígono aplicativo a Júpiter e um sêxtilo ao regente Saturno.

Os dois planetas conjuntos considerados a Estrela da Natividade ou Estrela de Belém há 2.000 no Céu, guiando os Reis Magos! Lindo.

Potenciais de expansão com trabalho, disciplina, foco, consciência da nossa missão.

Com Mercúrio no coração do Sol, houve um momento mágico em que ambos se tornam um só; tempo de sonhar com a melhor versão da nossa vida. Tempo de acreditar, mas sobretudo de saber: só quem perdeu o conhecimento tem necessidade de “ver para crer”, ou se perde no debate do “acredito, ou não acredito”. Como disse Carl Jung, “não preciso de acreditar (em Deus), eu sei”.

Para agir decisivamente, sugiro se deixe passar a retrogradação de Mercúrio e a quadratura de Marte a Neptuno.

No Mapa do solstício, a Lua está conjunta a Júpiter e no da Lua Cheia em sêxtilo: receber e reflectir a sabedoria a generosidade, a abundância e em última instância, a paz que Touro deseja para que a Terra Prometida floresça enraizada nos nossos corações.

Vénus oposta a Urano tem trazido, mais ou menos uma semana antes do Natal, acontecimentos inesperados - e nem sempre isentos de tensão, claro! – para nos ajudar a quebrar os moldes/padrões de relação com todas as coisas Venusinas, das relações, aos valores, ao dinheiro, etc.

No dia 31 Março 2023, Vénus começou novo ciclo com Urano: o que agora se clarificou e transformou na sua vida, desde então?

Esotericamente temos o “Pai/Mestre” Saturno, regente do Sol em Capricórnio e a “Mãe” esse mar (as águas de novo) cósmico de Neptuno, regendo a Lua em Caranguejo, ambos em Peixes!

O chamamento último, à espiritualidade possivel (nestes Tempos de Kali Yuga onde se bateu no fundo) a tudo o que ela representa, do trabalho com as virtudes espirituais, ao cultivo da vida interior, ao “fazer da Alma” para que, enquanto gotas, possamos homeopática ou atomicamente – infundir de Bem, de Bom, o Oceano do inconsciente colectivo, e a Alma do Mundo.

Com Amor,

Vera Faria Leal

