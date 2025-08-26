No sábado, dia 23, nasce uma Lua nova em Virgem que chega carregada de contradições. Por um lado, Virgem convida-nos a criar ordem, rever hábitos, cuidar do corpo, do trabalho e das pequenas rotinas que sustentam a vida. Por outro, Urano entra em cena desafiando este movimento, trazendo instabilidade, imprevistos e a necessidade de quebrar velhos padrões.

É como se estivéssemos entre dois polos: o desejo de organizar e estabilizar versus a urgência de nos libertarmos do que já não serve. Esta é uma lunação que pede flexibilidade: se insistirmos em controlar tudo, a tensão aumenta; se soubermos ceder, abrir espaço e improvisar, podemos viver um salto de consciência.

Esta Lua nova é um tempo de recomeço prático, mas nada suave, pois nasce do atrito, do inesperado, da necessidade de adaptação. É preciso coragem para desapegar do que está obsoleto, mesmo que a mudança seja desconfortável.

Como esta Lua nova pode tocar cada signo

Carneiro – O momento pede ajustes no ritmo diário e nos cuidados com o corpo. Imprevistos no trabalho podem testar a sua paciência, mas também abrir espaço para novas formas de agir.

Touro – Questões ligadas ao prazer, ao amor ou à criatividade podem exigir renovação. Velhos padrões afetivos ou criativos podem ser quebrados à força para dar lugar a algo mais autêntico.

Gémeos – A lunação toca a sua estrutura emocional. Mudanças repentinas em casa ou na família podem desestabilizar, mas trazem também libertação de antigas amarras.

Caranguejo – A comunicação ganha força, mas nem tudo sai como planeado. Esteja atento às palavras ditas no calor do momento. É tempo de renovar a forma como se expressa.

Leão – Questões ligadas a valores, dinheiro e autoestima pedem revisão. Surpresas podem alterar a sua segurança material, mas também abrir espaço para reinventar a relação com o que tem valor.

Virgem – Você protagoniza este evento, portanto, este é um momento em que você recebe um chamado para mudar profundamente a sua maneira de viver, trabalhar e cuidar de si. Urano pede coragem para sair da zona de conforto e ousar novos caminhos.

Balança – Este é um tempo de recolhimento e revisão interior. Podem surgir inquietações inesperadas, trazendo à tona padrões inconscientes que precisam de ser libertados.

Escorpião – A vida social pode trazer surpresas, seja através de amizades, grupos ou projetos coletivos. Relações podem romper-se ou renovar-se de forma inesperada.

Sagitário – A lunação toca a sua vida profissional e a sua imagem pública. Mudanças repentinas podem mexer nos rumos da carreira, pedindo novas formas de se posicionar.

Capricórnio – Um tempo fértil para expandir horizontes, mas de maneira prática. Urano pode trazer uma reviravolta em estudos, viagens ou crenças. É hora de flexibilizar as suas verdades.

Aquário – As transformações tocam áreas profundas: finanças partilhadas, intimidade ou emoções intensas. Imprevistos podem o libertar de vínculos desgastados.

Peixes – Relacionamentos em destaque. Uma nova fase abre-se nas parcerias, mas com tensões que pedem clareza, honestidade e coragem para mudar padrões de troca e convivência.

Em síntese: esta Lua Nova em Virgem pede disciplina, mas não rigidez; pede ordem, mas não controlo excessivo. É um chamado para semear novas rotinas e cuidados, aceitando que a vida, sob o olhar de Urano, guarda sempre espaço para a surpresa e para a libertação.