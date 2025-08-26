O próximo encontro em torno do vinho no Rubro Avenida dá-se a 2 de setembro, pelas 20h00, protagonizado pela duriense Casa Ferreirinha, com a participação de Luís Sottomayor, enólogo do Barca Velha. A acompanhar a componente vínica, o Rubro preparou um “Jantar de Prova”.

A noite arranca com um welcome drink, onde se provam os vinhos mais jovens, acompanhados de enchidos e queijos ibéricos, durante o qual o produtor apresenta o projeto e os vinhos em prova. Segue-se o jantar, tipicamente com duas entradas e como prato principal o Chuletón de Buey. O jantar termina com uma sobremesa, naturalmente tudo harmonizado com vinhos de gama alta do mesmo produtor.

“O ambiente das provas é muito informal, a lembrar um encontro de amigos, juntando portugueses e estrangeiros que têm paixão pelos sabores autênticos, apreciadores de vinho, habitués, enófilos, ou simples curiosos atraídos pela oportunidade de degustar boa comida e bebida em pleno convívio”, salienta a equipa do Rubro Avenida.

Em paralelo decorrem as “Quinzenas de Vinhos”, iniciativa que tem palco há 18 anos nos dois restaurantes Rubro e que já juntaram mais de cem produtores.

“Atualmente é possível encontrar no Rubro 80 referências na carta normal a que se acrescentam mais 15 referências na Garrafeira, só disponíveis no Rubro Avenida, entre as quais os vinhos mais Premium como Barca Velha, Vale Meão e Pêra Manca, entre outros. Estas provas integram as ‘Quinzenas de Vinhos’, que decorrem em simultâneo nos dois restaurantes; durante 15 dias o produtor eleito para a Prova de Vinho é também o escolhido para o vinho a copo, tanto no restaurante da Avenida como do Campo Pequeno”, sublinha a organização.

“Outra das características das Provas de Vinho é a possibilidade de adquirir néctares em prova, a preços muito especiais. E nesta prova da Casa Ferreirinha, o Rubro vai ter alguns dos seus melhores vinhos”.

As reservas podem fazer-se aqui.