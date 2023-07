Lua Minguante em Carneiro de 9 a 17 Julho, no grau 17. Última Chamada senhores passageiros, ANTES de grandes mudanças!

Tempos de DEIXAR IR! É tanta a informação, que vou agora apenas deixar breves tópicos.

Os 3 dias de 10 a 12, são muito importantes para meditação, reflexão, jejum, oração, e libertação. Mercúrio, o regente da presente lua nova Geminiana em quadrado aos nodos activa o poderoso T-square com Plutão e no melhor, compreende o seu sentir, atinge o seu nó de dor e age decisivamente para mudar. No pior, são projecções de raiva e culpabilização para cima dos outros. No melhor, é um tempo de manifestação de milagres, na alquimia abençoada dos nossos poderes mental, emocional e espiritual.

Esta semana é poderosa para preparar o terreno para as grandes mudanças dos próximos 18 meses. O que deu bons frutos, aprimore e expanda. Se ainda estiver confuso, esta semana clarifica, traz alguma informação que pode ser muito importante na sua orientação: esteja atento aos sinais!

A Mudança dos NODOS do Eixo Touro-Escorpião, pede que conheça bem o seu valor. Que se ame mais do que nunca. Como os seus desejos têm sido positivos ou destrutivos? Que impulsos imaturos, imprudentes, e auto sabotadores tem? Procure ajuda se necessário, mas aja. O que aconteceu há cerca de 18 anos atrás? O tema vai ser revisitado nos próximos 18 meses.

Os regentes deste eixo, Vénus e Marte, uniram-se em Leão, o signo do coração, da alquimia do chumbo em ouro através da sua mais autêntica expressão. Depois deste último beijo, meio que dado de relance, afastaram-se deixando para trás amores que morreram, relações que esgotaram, projectos que finalizaram. Não adianta reanimar o que morreu. É claro que a Bela Deusa ainda vai retrogradar logo a seguir à Lua Nova, para sermos revisitados por antigos amantes, ou assombrados por velhos fantasmas.

Felizmente que os nodos já estão em Carneiro e Balança, trazendo para os próximos 18 meses, o tema das corretas relações humanas. Dando-nos força, iniciativa, ousadia, para assumir aquilo que Plutão matou, pelas revelação e transformação implacáveis das quadraturas.

Última semana para concluir os temas de Touro: dinheiro, segurança estabilidade afectiva, harmonia, abundância – que mudanças já compreendeu que tem que fazer para inovar e melhorar nestes temas? E dos temas da polaridade escorpiónica: crises, perversões, manipulações, traumas, dramas, co-dependências, possessões, neuroses, mortes: já sabe bem o que apodreceu, nesta semana DEIXE IR e faça o enterro disso! Assuma a sua verdade, e o seu poder.

Na Lua minguante, a energia deve interiorizar-se e tudo se passa já dentro de si. Dia 17 Julho dá-se uma importante Lua Nova de Caranguejo sobre a qual falarei mais tarde.

Que o Céu nos inspire e a Luz nos abençoe!

Com amor

Vera Leal FemininoConsciente

