Lua Cheia, Super-Lua e Eclipse Total Lunar a 25º do Eixo Touro-Escorpião

Com a Lua a atravessar no seu movimento de translação a fase de perigeu e Lua-Cheia em simultâneo, temos já o fenómeno de uma Super-Lua no céu volumosa, intensa, vibrante e magnética bem visível nos próximos nascer e pôr-do-sol de hoje e de amanhã.

A intensidade expressa na bipolarização dos signos de Touro e Escorpião:

O prazer existencial/sensorial versus transformação, desapego e crise marcam e intensificam o caminho dos Nós Lunares. O Sol em conjunção com o Nó Norte em Touro ajuda a iluminar e consciencializar o propósito de valorização pessoal, da natureza, dos aspetos ecológicos, da paz, da arte e da beleza, em contraste com a conjunção da Lua com o Nó lunar Sul em Escorpião – necessidade de desapego, libertação dos vícios do passado, aprender a morrer para o acessório para que o essencial emerge e se manifeste.

Esta oposição é encimada pela posição de Saturno em Aquário que faz uma Cruz em T com o eixo de Touro/Escorpião. Está aqui projetado nesta configuração um desequilíbrio social e coletivo difícil de resolver, dada a tensão dos aspetos carmicos da energia de escorpião com o desejo de paz e harmonia simbolizada pela vertente taurina. Saturno simboliza opções e escolhas e assim temos de saber em que patamar nos encontramos. Sem o desenvolvimento da energia do Leão signo complementar do Aquário e da Cruz em T, será difícil fazermos escolhas individuais conscientes se não reconhecermos o rei e a divindade que habita em todos nós.

Para além destes aspetos desafiadores e dinâmicos de Saturno, temos também os trígonos e os sextis (aspetos harmónicos) de Marte, Neptuno e Plutão aos Nós lunares e aos Luminares (Sol e Lua) acentuando um período forte de transformação em prol de causas sociais e humanistas.

Os regentes desta lunação estão ao rubro e apontam para uma transição de uma fase para outra, Marte em Peixes em conjunção com Neptuno finaliza um processo de rendição ou renúncia em função de valores mais elevados; Vénus em Carneiro em conjunção com Quíron pede um novo ciclo de vida com mais paixão e ânimo ao mesmo tempo que se curam feridas do passado.

O ingresso de Júpiter em Carneiro em sincronia com a lunação impele para novas descobertas no âmbito das ideias e da filosofia.

Mais um Eclipse lunar intenso e fundamental, dizem os astrónomos que este eclipse lunar é o mais forte do século XXI, o que nos faz pensar e refletir sobre quais são os valores essenciais que presidem à vida. Será que é desta, que iremos começar a traçar um caminho de mais conexão espiritual com a matéria e com a existência. Maio, mês da mãe e de Maria afirma que sim, estaremos prontos para seguir os sinais da Natureza?!

Luis Resina

15/5/22

www,luisresina.com