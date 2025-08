Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou momentos inéditos com o filho, Vicente, durante uma visita à casa de família no Norte. "Tenho saudades", referiu a apresentadora que ficou em Lisboa pois apresenta o 'Big Brother Verão'.

Pedro Bianchi Prata é um pai orgulhoso e babado! O piloto partilhou uma galeria de imagens com o pequeno Vicente, de um ano, e contou aos seguidores que levou o menino durante uns dias para a sua casa de família. "Viemos para o Norte passar o fim de semana. Eu vim trabalhar no Off-Road Center do Marco de Canaveses e trouxe o Vicente comigo para aproveitar estes dias na casa dos meus avós, um lugar cheio de memórias para mim", começou por dizer o companheiro de Maria Botelho Moniz. "Foi lá que cresci, passei as férias, aprendi a andar de moto e vivi momentos únicos da minha infância. Hoje foi especial vê-lo chegar, encontrar a vovó Nini e a tia Catarina, brincar no jardim e mergulhar na piscina onde eu passava tantas horas. E ainda mais emocionante: foi a primeira vez que experimentou braçadeiras e nadou sozinho!", disse Pedro Bianchi Prata. No fim desta partilha, o piloto revela-se emocionado e grato por poder acompanhar de perto todas as etapas do filho. "É incrível ver o Vicente crescer e poder partilhar com ele um lugar que faz parte da minha história", concluiu. "Tenho saudades", comentou Maria Botelho Moniz. Recorde-se que o fim de semana também é um período intenso de trabalho para a apresentadora. Maria Botelho Moniz e o desafio há muito esperado Maria Botelho Moniz é a apresentadora de 'Big Brother Verão', um reality show que tem prendido os telespectadores. Catarina Miranda, Bruno de Carvalho, Daniela Santos, Kina, Afonso Leitão, Jéssica Vieira, entre outros têm protagonizado momentos de tensão dentro da casa mais vigiada do país.

Este desafio está a ser muito importante na carreira de Maria Botelho Moniz. A apresentadora mudou-se para a TVI em 2020 e no inícío do ano seguinte foi uma das caras do programa das manhãs da estação, 'Dois às 10', ao lado de Cláudio Ramos.

Porém, quando foi de licença de maternidade devido ao nascimento de Vicente, perdeu o lugar no programa que ficou a cargo de Cristina Ferreira. Maria nunca escondeu uma certa desilusão por isso, ao apresentar um reality show - um dos formatos que mais gosta - não poderia estar mais feliz.

A sua prestação tem sido muito elogiada e os seus looks não têm também passado despercebidos.