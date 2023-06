A lua minguante chega amanhã

Vamos já preparar as “limpezas” ??

Esta fase da lua é propícia a eliminar tudo o que está a mais.

É a lua do detox, da eliminação, da renovação

Acenda uma vela branca

Faça o mesmo com um incenso

e comece por fazer alguns círculos com ele por cima da sua cabeça

Depois faça o mesmo começando a percorrer o seu corpo, pelo lado de fora com início da cabeça até aos pés e voltando pelo lado oposto.

Pode também aproveitar para escrever num papel tudo aquilo que quer longe de si.

Sentimentos, medos, fobias, situações.

Não coloque o nome de pessoas. Foque-se em estados emocionais.

Aproveite o pau do incenso ou a chama de uma vela para, em consciência, queimar a energia associada a todas essas palavras

(Atenção para não se queimar!)

Pode também tomar um banho de alecrim ou arruda e sal grosso:

Ferva um litro de água.

Quando estiver a ferver, adicione um punhado de arruda ou alecrim e sal grosso e deixe estar uns minutos..

Tape o recipiente e deixe descansar por 5 minutos

Depois coe a água

Tome o seu banho e no final despeje esta água do pescoço para baixo, mentalizando a cura do corpo físico e emocional

Em qualquer uma destas alturas poderá repetir:

Que Deus, Nossa Senhora ou o divino me limpem através do fumo deste incenso/desta água e me ajudem a seguir o caminho do bem, da leveza, da saúde e da prosperidade afastando de mim todo o mal e inveja.

Assim

Quem quiser pode também aproveitar a água com sal do mar e nos próximos dias banhar-se colocando as mesma intenções ?

Espero que gostem!

? Partilhem comigo. costumam usar a energia da lua a vossa favor?

Um beijinho grande e bom fim de semana

Alexandra Ramos Duarte

09/0620236