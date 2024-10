A semana começa sob as energias do Sol em Escorpião, já livre da pressão de Plutão, avançando de forma livre e irradiando o seu brilho e mistério sobre nós. No dia 1, a Lua entra na fase Nova em Escorpião, num ótimo aspeto com Saturno em Peixes, indicando um período de aproximadamente 3 semanas de boas notícias e oportunidades para construirmos novas estruturas, sejam elas materiais ou emocionais. Uma Lua Nova traz sempre oportunidades, abertura de portas, novas possibilidades. Estando em Escorpião e em ótimo aspeto com Saturno, podemos esperar que essas estruturas sejam construídas com esforço natural e responsabilidade. Um novo projeto pode surgir, um novo relacionamento comercial ou pessoal, um novo romance. Se já estiver numa relação, esta tende a ficar mais séria e comprometida.

Marte continua sob a pressão de Plutão e, no dia 3, estarão em graus exatos num aspeto tenso entre si, o que pode resultar em dias difíceis, com problemas nos relacionamentos que podem levar-nos a uma forte necessidade de rompimentos. É um período de finais, com possibilidades de discussões e desentendimentos que devem ser evitados, se possível. É um tempo de raivas e frustrações prontas a emergir, e, se dermos vazão a elas, o resultado pode ser bastante desagradável. Este período exige cuidados redobrados com pessoas de caráter duvidoso e com locais e horários conhecidos por serem perigosos. O risco de violência é bem real.

Vénus em Sagitário recebe um aspeto tenso de Júpiter em Gémeos, indicando um período de alegrias e prazeres, mas devemos ter cuidado com excessos. Existe uma forte tendência para a euforia, por isso, é aconselhável mantermos os pés bem assentes no chão. Não é uma boa altura para iniciar novos relacionamentos, pois poderão não durar mais do que algumas noites de romance; a não ser que esteja aberto a desfrutar de alguns dias e nada mais. Se já estiver comprometido, podem ser dias divertidos ao lado da sua cara-metade.

No fim de semana, Mercúrio entra em Sagitário, movimentando a vida social e trazendo oportunidades para novas amizades. Este período pode estar relacionado com uma forte necessidade de expandirmos os nossos conhecimentos, o que poderá levar-nos a iniciar um novo curso. Temas relacionados com filosofia e espiritualidade estarão mais presentes nas conversas entre amigos. O período é excelente também para acordos e negociações de parcerias e assinatura de novos contratos.