A semana começa tensa, com o aspecto entre Plutão, Marte e Sol a aproximar-se dos graus exatos, mas já a impor pressão desde a semana passada. No dia 22, a quadratura entre Plutão e Sol estará exata e, na próxima semana, será a vez de Plutão e Marte. Tudo já foi dito na energia da semana passada sobre os dias de pressão que estes aspetos nos trazem e ainda trarão. Como já tinha mencionado, a pressão não se limitou à difícil Lua Cheia do dia 17. Esta é uma semana de Lua Minguante, o que é positivo perante uma energia tão desafiante.

Pelo menos, não estamos sob uma Lua Nova ou Cheia, como na semana passada. No dia 23, o Sol começa a sua caminhada através de Escorpião, mas ainda é pressionado por Plutão, que segue em movimento direto rumo à sua terceira entrada triunfal em Aquário. A primeira ocorreu em março de 2023, a segunda em janeiro deste ano, e a terceira e definitiva será a 20 de novembro. Definitiva, porque a partir dessa data, Plutão entra permanentemente em Aquário e permanecerá neste signo durante 20 anos.

O Sol em Escorpião e em tensão com Plutão remete-nos para as nossas profundezas, literalmente para o nosso inferno pessoal, para que transformações importantes sejam realizadas. Quanto mais consciente for este processo, melhor, pois com consciência conseguimos conduzir o barco na direção que desejamos. Apesar da tensão, este é um período de extrema riqueza, pois temos todos os ingredientes nas mãos para fazer as mudanças que desejamos. Temos poder para direcionar a nossa vida e alcançar metas que, em trânsitos mais leves, não conseguimos atingir.

Abraçar a tensão, enfrentar os nossos medos e seguir em frente é a melhor escolha que podemos fazer. Façam exercícios de respiração, meditem e recebam os insights e intuições de coração aberto. O mundo inconsciente abre-se e devemos acolher os seus conteúdos de forma pacífica. Fugir ou endurecer perante os nossos medos só os vai fortalecer, portanto, relaxem o mais possível e abram-se às grandes mudanças. Estas podem conter o gérmen que procuraram ao longo de toda a vossa vida e a coragem necessária para o plantar e fazer crescer.

Quando o Sol entra em Escorpião, no dia 23, tudo se torna ainda mais intenso e o foco nas mudanças aumenta. Todos seremos transformados durante este período. A boa notícia vem de Mercúrio em Escorpião, que recebe um ótimo aspeto de Neptuno em Peixes e de Marte em Caranguejo, tornando a comunicação mais sensível e profunda. Este é um excelente período para nos aprofundarmos em leituras e estudos, que também trarão uma transformação significativa em nós e na forma como nos comunicamos. As trocas mentais e intelectuais serão mais intensas e poderão resultar em amizades para a vida inteira.

Este é também um bom momento para estabelecermos acordos, fecharmos negócios e contratos, que prometem trazer mudanças importantes nas nossas vidas. Os tempos são de grandes transformações para todos nós e resistir a elas não será útil. É hora de fazer a sua parte e, depois, colocar os remos no barco e deixar que a brisa ou ventos mais fortes levem o seu barco para onde ele deve estar. Boa viagem para todos nós!