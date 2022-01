Tal como acontece numa corrida, por vezes é preciso recuar ou parar por breves instantes para condensar a nossa força antes de avançar, assegurando maior impulso, velocidade e determinação. Janeiro traz-nos a necessidade de ponderar alguns aspetos do passado que ainda não conseguimos resolver, para que então consigamos seguir de forma determinada rumo às metas que estabelecemos no início do ano.

A Lua Nova em Capricórnio, um dos mais rigorosos e trabalhadores signos do Zodíaco, fez-nos começar o ano com uma energia muito favorável à definição de metas. A Lua Nova ocorreu no dia 2 e, porque Úrano, o planeta impulsionador das mudanças, formava um trígono (aspeto bastante harmonioso) com a Lua e o Sol, começámos o ano com vontade de fazer mudanças e trazer novas regras para a nossa vida, aplicando conhecimentos que já adquirimos e conjugando-os com uma dose de ousadia para encontrar as soluções que procuramos.

A primeira semana do mês é caraterizada pela determinação e pelo foco mas, uma vez que Mercúrio fica retrógrado no dia 14, sentiremos um certo abrandamento que nos é imposto pela força das circunstâncias. Mercúrio fica retrógrado até ao dia 3 de fevereiro, oferecendo-nos um período no qual somos ajudados a rever melhor as limitações que nos condicionam na concretização das nossas metas e somos condicionados a estudar melhor os nossos procedimentos e a rever os nossos planos. Mercúrio começa por ficar retrógrado em Aquário — advertindo para a possibilidade de haver falhas na comunicação e relacionadas com tecnologias — e transita depois para Capricórnio, onde nos impõe maior prudência a nível profissional e no domínio financeiro.

No dia 17 a Lua Cheia ocorre em Caranguejo, o signo de que é regente, o que pode deixar-nos especialmente sensíveis a tudo o que nos rodeia, mais dramáticos e, também, mais carentes. A intuição está exacerbada neste período, pelo que devemos prestar maior atenção a sonhos e a sinais que recebemos em coincidências do dia a dia, por exemplo. É possível que nos estejamos mais exigentes na esfera afetiva, sendo um período no qual se aconselha maior atenção ao cuidado connosco próprios, favorável para nos dedicarmos a atividades que possam fortalecer a nossa autoestima.

Úrano fica direto no dia 18, depois de ter passado 5 meses em movimento retrógrado, o que pode impulsionar algumas ações e ajudar a desenvolver projetos que estavam parados. Os ânimos podem exaltar-se nesta data, apelando a uma maior prudência e contenção nas nossas atitudes, para que possamos evitar danos causados por gestos irrefletidos.

No dia 19 o Sol entra em Aquário, o que contribui para expandir a nossa mente e para nos dar uma visão mais ampla das situações. Deixamos de nos deter em problemas que atrapalham a nossa vida e passamos a abordar os assuntos com uma postura mais flexível e aberta a opiniões que contrariam a nossa habitual maneira de agir ou de pensar.

Marte entra em Capricórnio no dia 24, ajudando-nos a ter mais foco e determinação na concretização das nossas metas, sem nos apressar em relação aos resultados. A área financeira estará favorecida sob esta influência, assim como a esfera profissional, uma vez que nos predispomos a concentrar esforços de maneira mais consistente e a desenvolver os projetos que antes esboçámos como objetivos a alcançar.

Vénus estará retrógrado até ao dia 29, o que pode trazer contratempos e atrasos à vida afetiva. É possível que haja desenvolvimentos em situações que deixámos por resolver no passado, com o reaparecimento de amores ou com novidades relacionadas com assuntos que ainda mexem com o nosso coração.

De um modo geral, a energia de janeiro ajuda-nos a analisar as situações de maneira mais comedida e prudente, sem nos deixar impacientes quando os resultados parecem demorar a chegar. Não é um mês com eventos astrológicos marcantes, o que nos traz alguma tranquilidade e nos ajuda a ter maior equilíbrio mental e emocional para nos dedicarmos de forma laboriosa à construção daquilo que desejamos ver erigido na nossa vida.