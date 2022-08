Não são só os termómetros que marcam temperaturas elevadas em agosto: os acontecimentos astrológicos para este mês prometem deixar as emoções ao rubro.

O mês começa com tripla conjunção de Úrano com Marte e o Nodo Lunar Norte, um acontecimento raro e explosivo: Úrano é o planeta das mudanças e agita tudo aquilo em que toca; ao juntar-se a Marte, logo no dia 1, promete soltar muitas faíscas. Esta conjunção é ainda mais marcante, e rara, porque vem acompanhada pela conjunção ao Nodo Lunar Norte, o que faz com que o nosso destino coletivo possa ser redirecionado, e com que os acontecimentos que são despoletados por este encontro de energias possam trazer importantes mudanças ao seu destino pessoal.

Aquilo que valorizamos, o que entendemos ser uma prioridade e a forma como lidamos com a própria mudança nas nossas vidas pode sofrer alterações drásticas e inesperadas: é que o encontro de Marte e de Úrano nunca é pacífico. Aquilo que está assente em bases pouco firmes pode ruir, algumas situações podem desencadear consequências que terão importantes repercussões na nossa vida futura. O Nodo Lunar Norte não é um astro, mas sim um ponto calculado entre a Lua e o Sol, e tem a ver com a missão que viemos cumprir, com o nosso destino.

Uma conjunção entre o Nodo Lunar Norte, Marte e Úrano tem, pois, um fortíssimo impacto na nossa missão de vida e no nosso destino. Curiosamente ou não, este evento ocorre no dia que, para os povos antigos, era uma importante festividade, associada à fertilidade e às primeiras colheitas do ano. Agosto tem, este ano, ainda mais para nos oferecer do que já é habitual, e pode ter um impacto bastante profundo nos meses que se seguem.

O Sol transita pelo signo Leão, de que é regente, até ao dia 23, quando entra em Virgem. Enquanto está em Leão, a energia dominante é especialmente acolhedora e favorável à expansão, ao convívio, ao desenvolvimento de projetos pessoais, ao encontro com as pessoas que mais amamos, ao fortalecimento de laços. Esta energia é favorável a tudo aquilo que contribui para trazer alegria ao nosso coração, que é a parte do corpo associada ao signo Leão.

Depois da Lua Nova em Leão, no final de julho, e de Júpiter, que está em Carneiro, ter ficado retrógrado no mesmo dia, podemos ter sentido algum desalento mas a conjunção de Úrano com Marte e com o Nodo Norte pode trazer-nos uma epifania, um momento de esclarecimento interior no qual, se não encontramos a solução que procuramos, conseguimos ter, pelo menos, uma ideia em relação ao caminho que devemos seguir.

Mercúrio está em Leão no início do mês, ajudando a nossa mente a perspetivar com garra e entusiasmo as mudanças que precisa de fazer ou os passos que deve dar, entrando em Virgem, signo de que é regente, no dia 4. A partir daí, a nossa mente torna-se mais analítica e crítica, avaliando todas as possíveis consequências das nossas ações.

Vénus encontra-se em Caranguejo até ao dia 11, quando entra em Leão. Se, no início do mês, estamos mais sensíveis aos que nos rodeiam e mais carentes de afetos, a partir dessa data desperta a nossa faceta mais aguerrida e autoconfiante, o que é favorável para a conquista e para a paixão.

Também no dia 11, a Lua Cheia em Aquário opõe-se ao Sol em Leão, intensificando a energia envolvente. Esta Lua Cheia enfatiza em especial as dinâmicas de poder dentro de um relacionamento e a necessidade de liberdade individual, o que pode fazer com que venham ao de cima sentimentos reprimidos e com que haja discussões relacionadas com estas questões.

Esta Lua Cheia é uma Super Lua, porque a Lua está mais próxima da Terra, o que faz com que a sua energia seja sentida de forma mais intensa. Representa uma oportunidade ideal para a libertação de amarras e de situações que de alguma forma condicionam os seus movimentos, sendo favorável para uma renovação a nível afetivo, para o início de uma nova fase num relacionamento ou para iniciar uma mudança interior profunda.

No dia 20 de agosto, Marte entra em Gémeos, espicaçando a nossa mente e despertando o nosso sentido crítico e a nossa capacidade de expressão verbal. Esta influência é benéfica para desenvolver trabalho relacionados com a escrita, os negócios e a comunicação.

No dia 22, o Sol deixa Leão e entra no signo Virgem, que nos traz uma atmosfera de sobriedade e que põe em destaque a capacidade analítica das situações. Deixamos de estar tão expansivos e preocupados com aquilo que os outros pensam a nosso respeito ou com a imagem que transmitimos, e passamos a estar mais centrados em nós próprios, procurando o desenvolvimento pessoal e o aperfeiçoamento das nossas competências.

A 24 de agosto Úrano fica retrógrado, o que pode gerar novamente uma energia disruptiva e tensa. Úrano traz mudanças súbitas e faz desencadear situações que nos obrigam a reajustar aquilo com que podemos contar, o que temos e o que esperamos. Nos dias próximos desta data pode sentir-se mais irritável, tenso e ansioso, especialmente se o seu signo solar, o seu Ascendente ou o seu signo lunar estão em Touro (signo onde se encontra Úrano), Escorpião, Aquário ou Leão. Controle a sua impulsividade e tenha atenção à tendência para explodir e entrar em discussões causadas, sobretudo, por tensão acumulada.

Mercúrio entra no signo Balança no dia 25, apurando a nossa capacidade diplomática e a sensibilidade estética, ajudando-nos a encontrar as melhores palavras para expressar aquilo que sentimos.

No dia 27 de agosto, a Lua Nova em Virgem ajuda-nos a fazer uma limpeza interior e uma renovação de hábitos, crenças e maneiras de lidar com as situações.

Agosto é, de um modo geral, um mês pontuado por alguns excessos e marcado por períodos em que pode ser difícil manter as emoções sob controlo, evitando atos irrefletidos e palavras ásperas. As circunstâncias trazidas por este mês podem ajudar-nos a fazer uma depuração na nossa vida, filtrando tudo aquilo que deve permanecer e os resíduos que estão a mais, que já não contribuem de forma positiva para o nosso crescimento e para a nossa evolução pessoal.