Veja aqui o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana começa com a Lua no signo de Carneiro a querer movimento, ação, a dificuldade será travar estes nativos.

Marte também já se encontra em Carneiro, onde é Rei!

Novo ciclo, o momento é indicado a darem início a novos projetos, novos empreendimentos.

Também devem ser prudentes, porque Marte em Carneiro confere muita força. O que poderá causar transtornos.

Facilidades: Carneiro, Leão e Sagitário.

A deusa do amor encontra-se no seu reinado em Touro a exalar as melhores qualidades quer do signo de Touro, quer de Vénus.

Os assuntos relacionados com as finanças têm agora outro fôlego. Também assuntos amorosos têm mais facilidades.

Facilidades: Touro, Virgem e Capricórnio.

Dia 8 é dia de Lua nova no signo de Touro dando origem a mais um ciclo de vida.

O tempo é vantajoso para semearem novos projetos.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias