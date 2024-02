Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

O Sol já se encontra em Peixes, parabéns a todos os nativos. Iniciou o novo ciclo solar para eles e é o seu melhor mês do ano.

Júpiter está bem ligado ao Sol e Mercúrio a distribuir bênçãos, facilidades na comunicação e proteção nas iniciativas.

Facilidades: Peixes, Touro e Capricórnio.

Vénus e Marte continuam de braços dados no signo de Aquário a trazer situações prazerosas para os signos de Ar.

Facilidades: Gémeos, Balança e Aquário.

Mercúrio acabou de entrar em Peixes. É um Mercúrio muito emotivo e a palavra está mais inspirada, mais doce.

Facilidades: Caranguejo, Escorpião e Peixes.

Vénus e Marte entram em conflito com Júpiter, o que confere a energia do excesso, emocional, assim como as atitudes impulsivas.

Plutão, junto a Vénus e Marte confere alguma turbulência emocional, atitudes inflexíveis, podem causar transtornos.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias