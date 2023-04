Veja o vídeo do Sapo Zen com as Previsões para todos os signos.

A semana inicia sob a energia da Lua nova em Touro.

O Sol acabou de entrar neste signo, a dar início ao novo ciclo solar em Touro. Parabéns a todos os Taurinos.

Mercúrio está retrógrado neste signo a pedir prudência, em todos os assuntos financeiros e económicos. O tempo, a energia e o foco deverá ser em analisar projetos rever estratégias.

A Lua no dia 25 entra no signo de Caranguejo, a pedir uma vivência em termos familiares.

Dia 26 encontra-se com Marte a trazer instabilidade, algumas situações em termos familiares podem trazer a tensão.

Lua e Marte fazem uma quadratura a Quíron, algumas feridas precisam de ser curadas. Algumas fragilidades podem emergir para a que se proceda a sua cura.

Dia 27 pela manhã a Lua desafia Plutão, a trazer a ansiedade, e instabilidade.

Vénus em Gémeos está a favorecer os signos de Ar (Aquário, Balança e Gémeos)

Júpiter já se encontra a 25 graus do signo de Carneiro a trazer acontecimentos felizes para os signos de fogo (Carneiro – Leão - Sagitário), principalmente para aqueles que celebram o seu aniversário nos últimos 5 dias do signo.

Boa Semana a todos.

Cristina Candeias