A semana é marcada por fortes aspetos de Saturno a favorecer e ajudar na estrutura de projetos a longo prazo.

Facilidades: Capricórnio – Touro - Virgem.

Contratos devem ser meticulosamente analisados, porque o Deus da comunicação, Mercúrio, está Rx (retrógrado) a trazer algum tipo de limitação a nível da comunicação e comércio.

Dificuldades: Gémeos e Virgem.

Júpiter bem ligado a Mercúrio vem suavizar os obstáculos.

Vénus, deusa do amor encontra-se no signo mais intenso do Zodíaco, Esorpião, a pedir uma fusão emocional ao limite. Assim, são de esperar o ciúme, o controlo.

Úrano o planeta que está ligado, ao novo, aos imprevistos, vai desafiar Vénus pelo que podemos esperar por crises, e instabilidades em termos relacional e amoroso.

Dificuldades: Touro – Balança - Escorpião.

Dia 22 o Sol entra em Capricórnio,

Parabéns a todos os nativos! Iniciou a temporada de brilharem.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias