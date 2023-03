Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos.

A semana inicia com a Lua no intenso signo de Escorpião, a trazer intensidade emocional. Estamos mais possessivos, mais ciumentos. Dificuldades para Escorpião e Touro.

Sol em conjunção a Neptuno traz a energia do amor, caridade, devoção. Estamos mais altruístas, as dores dos outros causam-nos constrangimento. Facilidades para Caranguejo e Peixes.

Marte está dissonante com Neptuno e precisamos ser prudentes, uma vez que há o risco de enganos. A nossa energia também se ressente, estamos mais cansados. Dificuldades para os signos de Gémeos, Peixes, Sagitário e Virgem.

Vénus desafia Plutão a trazer a crise nos relacionamentos, a partir de dia 14 já sentimos a pressão. Dificuldades para Carneiro, Escorpião e Capricórnio.

Dia 14 temos a efeméride da Lua em quarto minguante em Sagitário.

Vénus conclui a sua passagem por Carneiro, e dia 17 entra no signo de Touro para reinar. Facilidades para os signos de Touro e Virgem.

Sejam Felizes

Cristina Candeias