As fases da Lua em outubro serão as seguintes:

- Dia 6 às 14:48 – Quarto Minguante em Caranguejo – pode sentir-se mais desmotivado, desanimado, e até preguiçoso. Aproveite para se dedicar a atividades relaxantes e que o ajudem a descomprimir, permitindo-lhe estar a sós com os seus pensamentos. Esta fase é favorável para a introspeção e para se conhecer melhor.

- Dia 14 às 18:55 – Lua Nova em Balança com eclipse solar – pode trazer revelações súbitas e inesperadas, relacionadas com a esfera afetiva ou que de alguma forma vêm trazer alterações à forma como se vê a si próprio ou como gere as suas emoções. Os relacionamentos estão em destaque, pode haver conflitos nesta área mas, também, encontros marcantes e acontecimentos que estavam “destinados”.

- Dia 22 às 04:29 – Quarto Crescente em Aquário – ajuda a tomar decisões importantes, a encontrar soluções criativas e a quebrar ciclos e padrões repetidos de comportamento que não contribuem para o seu bem-estar.

- Dia 28 às 21:24 – Lua Cheia em Touro com eclipse lunar – muito intensa a nível emocional, pode intensificar as emoções e fazer despertar atritos causados por ciúme e sentimentos de posse. Põe em destaque os relacionamentos mas, também, questões ligadas à segurança financeira, aos bens que possui, e à estabilidade profissional. Este é o último eclipse do ano e pode trazer desenvolvimentos importantes em assuntos que tiveram início na primavera de 2022 ou em abril de 2023.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 13, 14, 15, 22, 23

Para dinamizar a relação – 13, 14, 15, 28, 29

Para esquecer um amor – 6, 7, 14, 22

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 14, 15, 16, 22, 23

Investir num negócio – 22, 23

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 14, 15

Fazer novos investimentos – 22, 23

Pedir um empréstimo – 14, 15

Negociar – 14, 15, 22, 23

Assinar contratos – 14, 15

Fazer compras importantes – 14, 15

Decorar a casa – 14, 15, 16

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 14, 15, 22, 23, 28, 29

Investir no seu visual – 14, 15

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 22, 23

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 6, 7

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.