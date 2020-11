As fases da Lua em Novembro são as seguintes:

dia 8 às 13.46 - Quarto Minguante em Leão - Leão é um signo dado ao excesso, que se entrega sem restrições nem medidas e, por isso, a energia da Lua em Quarto Minguante pode parecer à partida conflituante com este signo. Esta é, no entanto, uma boa fase para erradicar vícios, hábitos prejudiciais e para fazer cortes difíceis, já que Leão traz a força, determinação e coragem necessárias para avançar, mesmo que seja difícil.

dia 15 às 05.07 - Lua Nova em Escorpião - Este é o signo das metamorfoses, das transformações interiores, da complexidade emocional, da profundidade e da intensidade. Por isso, esta fase lunar oferece uma das melhores alturas do ano para "renascer das próprias cinzas", para transformar as dores em forças, para superar fragilidades e fazer delas dons para derrubar obstáculos e vencer desafios.

dia 22 às 04.45 - Quarto Crescente em Peixes - Com a Lua acabada de entrar no signo Peixes, o Quarto Crescente traz uma poderosa energia ligada à intuição, à espiritualidade, à imaginação e ao domínio do inconsciente. Esta fase lunar é muito propícia para as atividades artísticas e para todo o tipo de criação, mas também para encontrar respostas que estão além do óbvio e do visível. Atividades que contribuam para o auto-conhecimento e para o desenvolvimento de dons espirituais estão fortalecidas nesta fase.

dia 30 às 09.30 - Lua Cheia em Gémeos com eclipse lunar - Os eclipses podem trazer acontecimentos inesperados, e ajudam a desencadear situações que nos ajudam a avançar para outro patamar. Este eclipse lunar, que ocorre com a Lua em Gémeos, pode trazer importantes esclarecimentos, ajudando a ver aspetos que estavam escondidos, e a perceber melhor que escolhas é preciso fazer para que possamos aproximar-nos das nossas metas, ou seguir na direção certa. Esta fase lunar é bastante favorável para atividades relacionadas com o domínio intelectual, para o contacto com o público, a partilha de conhecimentos e tudo o que diz respeito à comunicação. O raciocínio lógico está acentuado, o que nos ajuda a encontrar mais depressa as respostas e soluções de que precisamos.

Os dias mais favoráveis, consoante as fases lunares deste mês, são os seguintes:

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 29, 30

Investir num negócio - 29, 30

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 16, 17, 18, 30

Pedir contratos - 22, 23, 24, 25

Fazer novos investimentos - 24, 25, 26, 27

Pedir um empréstimo - 22, 23

Negociar - 29, 30

Assinar contratos - 22, 23

Fazer compras importantes - 13, 14, 15

Decorar a casa - 22, 23

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - (EM SEGURANÇA) - 15, 16, 17, 18

Para dinamizar a relação - 15, 16, 17, 18

Para esquecer um amor - 8, 9, 15, 16

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 8, 9, 15, 16

Receber visitas (em segurança) - 29, 30

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 22, 23

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 8, 9

Lembre-se que quaisquer atividades devem sempre obedecer a normas de segurança, zelando por si e pelos outros.