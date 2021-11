No dia 11, a Lua entra na fase de Quarto Crescente no signo Aquário, favorecendo a troca de ideias e a produtividade mental. O ciclo lunar atinge o auge a 19, com a Lua Cheia em Touro, que pode trazer emoções fortes e intensas. O mês despede-se com a entrada da Lua na fase de Quarto Minguante no dia 27, sob a influência do metódico signo Virgem, que nos ensina a delinear planos e que ajuda a passar a pente fino todas as áreas, permitindo-nos eliminar tudo o que é supérfluo.

As fases da Lua em novembro serão as seguintes:

Dia 4 às 21:15 — Lua Nova em Escorpião — Ideal para fazer mudanças profundas e transformações ideais, ajuda a cortar com o passado e a assumir uma nova postura perante a vida.

Dia 11 às 12:46 — Quarto Crescente em Aquário — muito favorável para apostar em novas ideias, dinamizar uma relação, experimentar soluções alternativas e vias originais. Favorece também os trabalhos ligados à arte, à tecnologia e a todas as atividades que envolvam a criatividade.

Dia 19 às 08:57 — Lua Cheia em Touro — Favorável ao romance, à apreciação dos prazeres da vida em boa companhia, aos rituais de amor ou para ter fertilidade. Também ajuda a ter maior segurança financeira, sendo aconselhados os rituais para ter mais dinheiro.

Dia 27 às 12:28 — Quarto Minguante em Virgem — Ideal para iniciar uma dieta, a prática de uma atividade física, para novas rotinas saudáveis e também para limpar e organizar melhor a sua casa e o seu local de trabalho, libertando-se de tudo o que já não lhe faz falta.

Tome nota dos melhores dias de novembro...

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 4, 5, 11, 12

Investir num negócio - 11, 12, 19, 20

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 11, 12

Pedir contratos - 11, 12, 19, 20

Fazer novos investimentos - 4, 5

Pedir um empréstimo - 4, 5

Negociar - 11, 12, 19, 20

Assinar contratos - 19, 20

Fazer compras importantes - 4, 5, 27, 28

Decorar a casa - 4, 5, 11, 12

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - 4, 5, 11, 12

Para dinamizar a relação - 11, 12, 19, 20

Para esquecer um amor - 4, 5, 27, 28

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 4, 5, 27, 28

Receber visitas - 11, 12, 19

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 11, 12

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 27, 28

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos e projetos.