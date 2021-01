É um mês em que as emoções estão mais serenas, o que nos deixa mais disponíveis para agir de forma sensata e ponderar sobre as decisões que precisamos de tomar, os passos que devemos dar, as escolhas que nos compete fazer.

As fases da Lua em janeiro serão as seguintes:

Dia 6 às 09:37 - Quarto Minguante em Balança - Esta fase lunar ajuda a cuidar melhor de si, sendo ideal para se desapegar de tudo aquilo que faz com que se sinta desconfortável ou que não contribui para a sua auto-estima. É uma boa fase para fazer mudanças nas relações, deixando para trás padrões de comportamento que não permitem avançar. Defina agora os seus limites e assuma uma postura diferente nas suas relações com os outros e consigo próprio.

Dia 13 às 05:00 - Lua Nova em Capricórnio - Esta Lua Nova ajuda a ter a determinação necessária para avançar com os nossos objetivos, já que Capricórnio é um dos signos mais resistentes, dedicados e empenhados do Zodíaco. É uma ótima fase para começar uma dieta, para mudar de hábitos e, principalmente, para dar um novo impulso à vida financeira e a assuntos relacionados com o trabalho e/ou negócios.

Dia 20 às 21:02 - Quarto Crescente em Touro - Esta fase lunar ajuda a dinamizar a vida financeira e a fazer crescer os seus projetos, o seu trabalho, e tudo o que diz respeito à vida material. Ela vem na sequência da Lua Nova, que também ocorreu num signo de Terra, sendo muito favorável a todo o crescimento e desenvolvimento, que, embora possa ser lento, será sólido e seguro.

Dia 28 às 19:16 - Lua Cheia em Leão - Esta é a Lua mais marcante do mês, não só porque marca o pico da energia lunar, mas também, porque se encontra no apaixonado signo Leão, o que traz intensidade, paixão e garra a tudo o que deseja dinamizar na sua vida. Poderá, agora, dar passos muito importantes em relação àquilo em que tem vindo a investir a sua energia, nos seus projetos mais queridos, naquilo que lhe traz maior satisfação. Na esfera afetiva, será um período muito favorável para a paixão e o romance.

Tome nota dos melhores dias de janeiro...

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28

Investir num negócio - 13, 14, 20, 21

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 20, 21, 28, 29

Pedir contratos - 13, 14, 20, 21, 28, 29

Fazer novos investimentos - 13, 14, 20, 21, 28, 29

Pedir um empréstimo - 13, 14, 20, 21, 22

Negociar - 13, 14, 20, 21, 28, 29

Assinar contratos - 13, 14, 20, 21, 28, 29

Fazer compras importantes - 13, 14, 20

Decorar a casa - 20, 21, 22, 28

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - (EM SEGURANÇA) - 20, 21, 22, 28, 29

Para dinamizar a relação - 28, 29, 30

Para esquecer um amor - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 6, 7, 13, 14

Receber visitas (em segurança) - 28, 29

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 20, 21, 22, 23

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 6, 7, 8

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos e projetos.