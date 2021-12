As fases da Lua em dezembro são as seguintes:

Dia 4 às 07:43 — Lua Nova em Sagitário com eclipse solar — Esta fase lunar ajuda a ganhar uma perspetiva mais otimista e confiante, não só em relação à vida como, sobretudo, em relação a nós próprios, ajudando-nos a ter uma atitude de maior assertividade, entusiasmo e garra, e ajudando-nos também a ser mais compassivos e cooperantes com os outros. É uma fase favorável para iniciar um projeto, um relacionamento, ou para fazer qualquer mudança que tenha um impacto significativo no nosso dia-a-dia.

Dia 11 às 01:36 — Quarto Crescente em Peixes — Ajuda a ter maior capacidade de compreensão em relação aos nossos sentimentos mais profundos, a compreender de forma intuitiva aquilo de que precisamos e a desenvolver a nossa espiritualidade.

Dia 19 às 04:35 — Lua Cheia em Gémeos — Esta fase lunar enfatiza a comunicação e ajuda-nos a ter uma visão mais ampla a respeito das situações, assim como uma maior capacidade de raciocínio lógico, que nos permita tomar decisões baseadas na lógica e na razão.

Dia 27 às 02:24 — Quarto Minguante em Balança — Esta Lua é ideal para corrigir desequilíbrios e para eliminar da nossa vida e do nosso dia-a-dia tudo o que não contribui para nos trazer harmonia e bem-estar. É ideal para fazer as pazes com alguém e para se libertar de mágoas e ressentimentos.

Os dias mais favoráveis, consoante as fases lunares deste mês, são os seguintes:

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 11, 12, 13, 15, 16

Investir num negócio - 11, 12, 13

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 6, 7, 8, 11, 12

Pedir contratos - 16, 17

Fazer novos investimentos - 4, 5, 6, 11, 12, 19

Pedir um empréstimo - 6, 7

Negociar - 4, 11, 12, 17

Assinar contratos - 11, 12

Fazer compras importantes - 4, 5, 6, 17, 18

Decorar a casa - 4, 5, 6, 17, 18

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - 4, 5, 11, 12, 19, 20

Para dinamizar a relação - 4, 5, 11, 12, 19, 20

Para esquecer um amor - 4, 5, 27, 28

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 4, 5, 27, 28

Receber visitas - 11, 12, 18, 19

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 11, 12

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 27, 28

Lembre-se que quaisquer atividades devem sempre obedecer a normas de segurança, zelando por si e pelos outros.

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido.