A Lua Nova em Leão, a meio do mês, reforça a segurança em nós próprios e ajuda-nos a começar uma nova fase de maior segurança nas nossas capacidades e determinação para seguir os nossos propósitos, e temos uma segunda Lua Cheia no final do mês que, no signo Peixes, ajuda a despertar a nossa mente e a fortalecer a atenção em relação a tudo o que está para além do que é visível.

As fases da Lua em agosto serão as seguintes:

- Dia 1 às 19:32 - Lua Cheia em Aquário - este período é ideal para definir limites e defender os seus direitos, reclamando uma maior liberdade e tendo maior poder de decisão. Ajuda a ir ao encontro da realização dos seus objetivos e da expansão dos seus horizontes, facilitando a libertação de vínculos que de alguma forma o oprimem.

- Dia 8 às 11:26 - Quarto Minguante em Touro - favorável para finalizar trabalhos, cortar nas despesas e pôr as finanças em ordem.

- Dia 16 às 10:38 - Lua Nova em Leão – traz garra, coragem e motivação para ir em busca daquilo que lhe traz felicidade, ou para procurar sentir-se mais realizado e pleno com a sua vida. Muito favorável para o romance e, também, para dinamizar a vida familiar, fortalecendo a união.

- Dia 24 às 10:57 - Quarto Crescente em Sagitário – Acentua o espírito de aventura, o gosto pela conquista, a coragem e a determinação, fortalecendo também o otimismo, a fé e a autoconfiança. Excelente para avançar com um projeto individual e para ir ao encontro daquilo que lhe traz alegria.

- Dia 31 às 02:36 – Lua Cheia em Peixes – este mês tem uma segunda Lua Cheia, acentuando o potencial criativo. A Lua Cheia em Peixes ajuda a despertar e a desenvolver a intuição, favorecendo a espiritualidade e o desenvolvimento dos nossos dons.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 1, 2, 16, 17, 24, 25

Para dinamizar a relação – 1, 2, 16, 17, 24, 25

Para esquecer um amor – 9, 10, 16

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 1, 2, 16, 24

Investir num negócio – 16, 17

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 1, 2, 24, 25

Fazer novos investimentos – 16, 17

Pedir um empréstimo – 24, 25

Negociar – 24, 25

Assinar contratos – 16, 17, 24, 25, 31

Fazer compras importantes – 1, 2, 31

Decorar a casa – 16, 17

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 1, 2, 8, 9, 16, 17, 31

Investir no seu visual – 16, 17, 24, 25

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 24, 25

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 10, 11

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.