Breves Notas:

Lua Cheia e Super Lua a 21º21 - Eixo Caranguejo/Capricórnio

13 de julho de 2022 19:37:27 Lisboa

Energias dominantes: Sol e Mercúrio em Caranguejo em oposição à Lua e Plutão em Capricórnio.

Consciência versus dualidade entre a necessidade de cuidar de si mesmo e dos outros, entre expressar o afeto e a sensação do dever e do cumprir que exercemos tanto em nós próprios como pelos ditames da sociedade. Lua em Capricórnio possível rigidez emocional, racionalização dos sentimentos ou serviço desinteressado em função de uma causa social (o regente Saturno está em Aquário).

Saturno como regente da personalidade está ao serviço dos interesses de grupos políticos partidários, económicos… Saturno ao serviço da alma vira-se para grupos humanitários e espiritualistas.

Esta lunação tem a particularidade de iluminar o eixo de participação pessoal de cada indivíduo no âmbito das questões do sentir e enraizamento familiar, mais as áreas que se referem à sua função social, o papel que cada indivíduo desempenha na sociedade.

Como a oposição do Sol e da Lua formam uma Cruz em T com Quíron em Carneiro, é natural que haja uma tendência para pronunciar mais as atividades egoicas do que as criativas, assim sendo, as feridas do eu precisam de ser harmonizadas e equilibradas com a energia do equilíbrio e da partilha simbolizadas pela energia da Balança, seu signo oposto.

Estamos na presença de um modelo Hemisférico que abre com a Lua como líder em conjunção com Plutão em Capricórnio. Esta pode ser uma altura propícia para percebermos onde está o nosso mal-estar existencial, e uma oportunidade para irmos mais a fundo para perceber o que temos de erradicar nas nossas vidas que já não serve ao desenvolvimento e ao propósito da alma. Esta tendência também está em consonância com a conjunção quase exata do Nó Lunar Norte em Touro com o planeta Úrano sugerindo que mudemos a gestão e a forma de como lidamos com todos os recursos planetários e consequentemente a renovação dos nossos laços de ligação com a natureza com vista a uma vida mais saudável.

O mapa erigido para Lisboa contempla o Ascendente Capricórnio e o MC em Balança, a Cruz Cardinal implica ação e movimento, neste caso ação responsável e concentrada nos valores que são realmente importantes (Saturno na casa 2 em Aquário).

Saturno em trígono a Vénus implica fidelização ao que valorizamos e apreciamos, o sentido da objetividade relacional em busca de interação e apreciação.

Vénus em quadratura a Neptuno em Peixes, a necessidade de procurar o sonho dando espaço à mente e à imaginação para procurar novas formas de partilha e novos valores relacionais.

Nesta próxima quinzena e neste mapa local a transformação é mais interna, mas o alvo é trazer para a próxima lunação um ser individual mais renovado (Úrano a abrir a casa 5) com maior capacidade de levar o autoconhecimento e as suas conquistas internas aos outros, fica aqui desde já a tónica da próxima Lua Nova de Leão.

Luís Resina

13-7-22

www.luisresina.com