Aquário é o signo mais diretamente ligado ao progresso. Pertence ao elemento Ar e destaca-se pela sua leveza e agilidade mental. Os seus nativos têm dificuldade em lidar com restrições, pois defendem ideais de liberdade e igualdade, sendo capazes de avaliar as situações com uma perspetiva mais ampla, sem se deterem em pormenores.

Regido pelo planeta Úrano, este signo carateriza-se também pela sua rebeldia e originalidade, pela forma como constantemente questiona aquilo com que se depara e como procura, sempre, melhorar não só a sua vida mas a dos outros, tendo uma forte consciência de grupo. Aquário é o signo que mais enfatiza a ideia de comunidade e o altruísmo, sendo aquele que é menos centrado em si próprio e que tem maior consciência da cadeia em que todos nos inserimos e da qual todos nós fazemos parte.

No horóscopo Chinês, o Tigre é o signo da bravura, da ousadia, da impulsividade e da garra. Ele é impetuoso e, embora seja individualista, assume a liderança dos projetos com entusiasmo e otimismo.

Sob a influência quer da energia da Lua Nova e do Sol em Aquário quer do Tigre, o regente do novo ano chinês, somos ajudados a avançar com as nossas ideias e a expressar a nossa verdade e as nossas vontades.

A Lua Nova em Aquário é especialmente favorável para:

— desbloquear situações

— se libertar de crenças libertadoras

— abordar as situações através de novas formas de pensar

— mudar de hábitos

— transpor barreiras auto-impostas

— entrar em contacto com pessoas que, mesmo que estejam distantes, podem trazer informações importantes e complementar as suas ideias.

Apesar de ser bastante forte a vontade de agir, de avançar, de experimentar, existe um poderoso "travão cósmico" a obrigar-nos a refrear impulsos e a avaliar melhor os nossos passos. Mercúrio ainda está retrógrado, embora por muito pouco tempo porque a 3 de fevereiro voltará a estar direto, e, sobretudo, devido à pressão exercida por Saturno, que se encontra em conjunção (ou seja, a poucos graus) do Sol e da Lua Nova.

Saturno impõe sempre seriedade e sobriedade e, neste caso, traz ao de cima as responsabilidades, lembrando-nos que é preciso honrar compromissos e avançar com certezas e com segurança, para que os nossos passos não sejam dados em vão. Ainda assim, a influência de Saturno é positiva, na medida em que nos confere a oportunidade de evoluir e aprender através das nossas experiências.

A Lua Nova em Aquário pode confrontar-nos com desafios sérios que, embora não sejam fáceis, serão bastante importantes para que consigamos concretizar metas no futuro e para nos ajudar a avançar de forma mais firme em direção a objetivos que são uma parte muito significativa do nosso percurso pessoal.

Ainda que possa haver alguns obstáculos a ser superados, a nossa resiliência e determinação irá trazer-nos boas recompensas.

Graças à influência de Saturno, a Lua Nova em Aquário é especialmente favorável para definir objetivos e manifestar desejos a longo prazo.

Para além da influência de Saturno, também Úrano, que é o planeta regente de Aquário, terá uma palavra a dizer. Úrano forma uma quadratura — um aspeto tenso — à Lua e ao Sol, que se encontram no signo regido por este planeta, o que se traduz num sentimento de impaciência e numa certa impulsividade difícil de conter.

É provável que os ânimos se exaltem durante os dias que rodeiam a Lua Nova, por isso seja ainda mais prudente em relação às suas palavras e aos seus atos e pondere bem para não se arrepender das suas ações. Para além de formar uma quadratura à Lua e ao Sol, Úrano forma um sextil com Júpiter — sendo este um aspeto harmonioso e sendo Júpiter o planeta da expansão e das oportunidades, Úrano pode trazer-nos, desde que saibamos agir com sabedoria, trazer a possibilidade de nos libertarmos de situações que nos limitam e de circunstâncias que nos condicionam.

De um modo geral, esta Lua Nova pode deixar-nos inquietos, pois ela contém uma energia muito intensa e favorável ao movimento, mas que causa muita agitação. Embora ainda não seja possível, em muitos casos, avançar rumo à concretização daquilo que desejamos pôr em prática, esta Lua Nova vai ajudar-nos a mudar de postura e a assumir com coragem a nossa capacidade de realização, o que nos ajuda a libertar de crenças que nos limitam e a desbloquear situações.

Os signos que sentirão esta influência mais intensamente são Aquário, Leão, Touro e Escorpião.