Como sempre digo, a vontade difere totalmente do desejo. No desejo, ainda estamos imersos e dominados pelo nosso corpo emocional (kama), enquanto na vontade, o nosso corpo emocional já está dominado e submetido ao mental (manas). Recordo que a vida só adquire o equilíbrio e a paz necessários à felicidade quando manas controla kama. Se nos deixarmos dominar por kama, viveremos em conflito connosco e com os outros.

Seguem abaixo 18 dicas para ajudar no desenvolvimento da vontade:

Qualquer pessoa preocupada com o seu crescimento e com a construção da sua felicidade e sucesso deve ter como meta o treino da vontade. Não querer e não agir é tão prejudicial quanto a prática do mal. O ser humano deve estar em constante ação. A inteligência revela-se com mais força através da vontade. A perceção aumenta e a vontade torna-se sagrada. Afirmar o que é verdadeiro é criar; o contrário é destruir. Quando o homem descobre a justiça, nada resiste à sua vontade. Para saber se uma pessoa é feliz ou infeliz, observe para onde direciona a sua vontade. Na vontade, a firmeza substitui a agressividade e nada pode destruir essa corrente. A vontade do homem justo une-se naturalmente à Vontade Divina. Para desenvolver a capacidade de dominar-se a si mesmo, é necessário dedicar-se a isso durante muito tempo. Se decidir enfrentar o leão, certamente ele terá medo de si. Não passe a vida a dedicar-se apenas à aquisição de bens perecíveis. Não alimente nenhum tipo de perversão ou vontade perversa. Esse é o início da sua destruição. Nem procure o bem através da violência. Isso nada difere do mal. A violência gera desordem e a desordem é o alicerce do mal. Esforce-se por compreender a importância do sofrimento e o seu significado na sua vida, com resignação. Quanto mais a sua vontade supera obstáculos, mais poder adquire. Desta forma, a esperança une-se à fé. O medo é a indolência da vontade. O mesmo deve ser enfrentado e superado. A luz é um fogo que deve servir a vontade: ilumina aqueles que sabem usá-la e destrói os que dela abusam. Toda a vontade deve se unir indiscutivelmente à Vontade de Deus. Quando criamos fantasmas, produzimos vampiros. Quem se dedica a uma ação errada torna-se vítima dessa ação.

Reflita sobre estas 18 regras e saiba que, ao iniciar o trabalho de desenvolvimento da vontade, passamos a ver muito mais. O Universo apenas permitirá o sabor do fruto da árvore da felicidade quando tivermos um domínio completo sobre nós mesmos.