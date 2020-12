Esta Lua Cheia acontece no signo Caranguejo, de que a Lua é regente. A Lua atinge o pico do seu ciclo em casa... e o nosso coração transborda de emoção.

A Lua Cheia marca o ponto máximo de energia do ciclo que a Lua descreve ao longo de cada mês. É neste período que colhemos o que plantámos, não só na Lua Nova como ao longo dos meses e, muitas vezes, tendemos a estar mais sensíveis neste período. Devido à sua proximidade da Terra e ao tipo de energia que a carateriza, a Lua enfatiza as emoções, trazendo ao de cima medos, inseguranças, sentimentos escondidos e até facetas da nossa própria personalidade de que ainda não nos tínhamos apercebido.

2020 foi o ano da grande mudança energética, que se manifestou em alterações profundas à maneira como vivemos, como nos comportamos com os outros, como nos relacionamos com cada situação da nossa vida e como nos vemos e sentimos a nós próprios. Ao terminar o ano sob a energia especial desta Lua Cheia poderá haver uma intensidade nem sempre fácil de gerir, mas podemos, também, acalentar uma renovada esperança em nós próprios e na vida - Caranguejo é, por definição, o signo mais ligado ao nosso centro afetivo, às nossas origens, às emoções mais profundas que guardamos e a tudo o que faz vibrar o nosso coração.

Sob a influência da Lua Cheia em Caranguejo estão em destaque as emoções que nos ligam a quem mais amamos. A família, a relação com a mãe (ou a ausência dela), com os filhos, se os tivermos, com as pessoas que fazem parte da nossa história de forma mais íntima e duradoura são enfatizadas através desta energia, e isso tanto pode fazer com que tenhamos maior necessidade de expressar o que sentimos e de estar em contacto com essas pessoas como, por outro lado, pode também enfatizar a carência que sentimos em relação a elas.

Caranguejo é um signo profundamente apegado àqueles que ama, que se sente feliz quando se sente amado, valorizado, acalentado num ninho a que pode chamar de lar. Estas energias dominam os últimos dias do ano, fazendo-nos reconsiderar que pessoas são mais importantes na nossa vida, quem consegue aconchegar o nosso coração mesmo à distância e também, de uma maneira muito vincada, o que nos falta a nível afetivo.

Uma vez que Caranguejo é o signo regido pela Lua, quando ela entra na fase de Lua Cheia neste signo a sua energia é amplificada. As emoções tornam-se mais intensas, mas também as inseguranças e os medos. Caranguejo tem, muitas vezes, dificuldade em confiar no seu próprio valor e na sua capacidade de bastar-se a si próprio, pois precisa do amparo dos que lhe são mais chegados para ter a validação de que precisa para avançar. Assim, caso se sinta mais vulnerável nos próximos dias, reconheça a lição que a Lua em Caranguejo tem para si.

Lembre-se que é de si que nasce todo o amor de que precisa, e que contém dentro de si tudo aquilo que lhe falta. Ao deixar de esperar que os outros saibam reconhecer o que lhe falta e ao assumir a sua responsabilidade em prover a si próprio a segurança emocional e a estabilidade de que precisa, conseguirá encontrar um caminho mais seguro para ser feliz, sem depender de ninguém e sem se deixar abater pelas circunstâncias.

2020 ensinou-nos que nem sempre podemos estar fisicamente perto daqueles de quem mais precisamos ou cuja falta sentimos de forma mais feroz, mas também nos trouxe a importante certeza que nos temos sempre a nós próprios e que isso é tudo o que basta. Caranguejo enfatiza, ainda, a entreajuda, a cooperação, a generosidade e o amor incondicional, pois é um signo que de bom grado se sacrifica pelos outros, cuidando deles, amando-os como são.

Esta energia de que só conseguimos fazer face às circunstâncias se unirmos esforços com os outros e soubermos superar as diferenças é outras das grandes lições de 2020 e, nesta altura em que tendemos a fazer um balanço do ano que termina, a Lua Cheia em Caranguejo surge como um lembrete para reforçar esta importante lição.

Caranguejo está ligado à Lua e sabe, como nenhum outro signo, harmonizar-se com os seus mistérios. Este é um signo fortemente intuitivo, que age de acordo com aquilo que sente e que é capaz de escutar a voz mais escondida que fala dentro do seu coração. Como tal, este período tem também uma forte energia potencial. Ligado à ideia de útero, à mãe, à génese da vida, Caranguejo ajuda-nos a acalentar sonhos e esperanças, sabendo alimentá-los com a fé e a dedicação que tudo precisa para que possa crescer.

Este é, por isso, um período muito favorável para definir metas, sonhos e intenções, não só para 2021 como para a sua vida a curto, médio e longo prazo.

Faça um ritual que tenha simbolismo para si. Ou reserve algum tempo para dar um passeio em contacto com a Natureza. Seja qual for a atividade que melhor o ajude a estar em contacto com a sua essência mais profunda, dedique-lhe atenção nos próximos dias. Todos os pedidos que são feitos sob a energia da Lua Cheia em Caranguejo têm uma forte carga emotiva, e a emoção é aquilo que eleva a nossa energia e que nos ajuda a entrar em sintonia com a realização dos nossos desejos.

Deixe para trás as dúvidas, a insegurança e o medo, e reconheça o mérito de ter sobrevivido a um ano que, para a maior parte das pessoas do Mundo inteiro, foi um dos mais difíceis das suas vidas. Cada conquista, por pequena que seja, é uma vitória. Caranguejo não se preocupa com grandes gestos: ele sabe que tudo o que tem valor está nos detalhes, nas ações mais singelas.

Nos últimos dias de 2020, reserve tempo para cuidar de si. Dedique-se a fazer algo que faz com que o seu coração se sinta pleno. Faça o que puder, de acordo com aquilo que, neste momento, tem ao seu alcance. Se tiver a possibilidade de estar com as pessoas que ama, valorize-as através de gestos que lhes demonstrem o quanto são importantes para si. Uma refeição preparada com amor, uma tarde passada a brincar com os seus filhos, um telefonema a uma pessoa querida que se encontra distante são, todos eles, gestos que a Lua Cheia em Caranguejo favorece, e de cuja energia irradia uma vibração de amor muito mais elevada.

Quando oferecemos amor, ele espalha-se dentro de nós e irradia em tudo o que fazemos. Afaste as inseguranças, as mágoas e os ressentimentos que também podem aflorar nesta altura, porque Caranguejo tende a guardar sempre no seu coração tudo aquilo que o marcou profundamente, mesmo que de forma negativa. Liberte-se de rancores que lhe trazem sofrimento, lembrando-se que, ainda que não possamos decidir o que acontece na nossa vida, podemos sempre escolher a forma como reagimos ao que nos acontece - e esse é o nosso poder, e é aquilo que faz toda a diferença.

Os signos Caranguejo, Capricórnio, Carneiro e Balança serão os mais afetados pela energia desta Lua Cheia, principalmente no caso dos nativos do primeiro decanato. Se estiver mais instável ou inquieto, saiba dedicar mais tempo a si próprio e não tome decisões neste período. Cuide melhor de si, sabendo ouvir aquilo de que o seu coração precisa neste momento.

Não crie resistência nem tente forçar os acontecimentos ou as situações. Permita que as situações e as pessoas cheguem à sua vida, ou permita que partam. As pessoas e as situações que fazem parte da sua vida continuarão a estar na sua vida, mesmo que tenham de se afastar por algum tempo. Concentre a sua energia em ser. Seja quem você é. Concentre-se em dar o seu melhor e em estar em harmonia com os seus valores, com a sua essência, com quem na verdade é. Concentre-se em cuidar de si, em amar-se a si. Concentre-se em amar sem esperar nada em troca e em trazer significado e valor a tudo aquilo que faz, onde quer que vá. É essa a mensagem que a Lua Cheia em Caranguejo tem para si, na despedida de 2020.