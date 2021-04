Lua, Luna, Selene, Isis ou Ártemis, muitos são os nomes e mitologias que existem relativamente ao satélite natural da Terra que tem, obviamente, uma relação direta com o nosso planeta, com o Ser Humano e com a natureza.

A Lua também influencia diariamente nas mais diversas áreas, como: emoções, fertilidade, nutrição (engordar ou emagrecer), no processo de interagir com o público, nos negócios (gastar ou poupar), relacionamentos interpessoais, saúde (cabelo, pêlos, unhas), sono, entre outras.

A Lua é a representante do princípio feminino, das emoções, da sensibilidade, intuição, gestação, fertilidade e nutrição, possui boa influência sobre estes e outros assuntos, tais como:

- Inspira uma troca emocional mais fluida ou mais desafiante entre as pessoas;

- Atua na dinâmica emocional, influenciando temperamentos e humores, tornando as pessoas mais recetivas e alegres, ou tristes e melancólicas, dependendo da fase;

- As fases da lua também estão ligadas a uma maior ou menor carência emocional;

- Ela reina sobre a capacidade feminina de gestação, fecundação, nutrição e proteção. Pesquisas provam que, durante as mudanças das fases da Lua, aumenta a incidência de partos efetuados, principalmente na Lua Cheia;

- Interage com o apetite e metabolismo, assim como na assimilação dos nutrientes e líquidos. Logo, atua diretamente nos processos de ganho ou perda de peso;

- Altera a perceção e o desejo por algum tipo específico de alimento ou sabor;

- Incide nas marés e nos fluidos dos vegetais e animais, incluindo o fluxo sanguíneo e linfático;

- Interfere na qualidade do sono e sonhos, influenciando noites tranquilas ou agitadas;

- Atua sobre a durabilidade dos vegetais, das frutas e dos legumes, influenciando a sua conservação ou a velocidade do apodrecimento;

- De acordo com o signo em que se encontra a lunação, há uma maior ou menor predisposição a encontros românticos, desejos sexuais ou aproximações em geral.

Saber o que cada fase representa é essencial para podermos aproveitar a sua influência, da melhor forma possível, dentro do contexto das nossas vidas. Joana Dias, Astróloga e Taróloga, revela qual a influência que cada fase da lua tem em cada signo.

Lua Nova - é a fase inicial, onde há ideias, planos, desenhos, onde algo surge

Astrologicamente, ajuda no início das coisas, traz novos começos, mudanças e espontaneidade. É um bom período para começar novos projetos, fechar acordos ou inaugurar negócios. Tudo o que é iniciado durante a Lua Nova capta uma carga energética altamente positiva, que prevê sucesso.

Fazendo uma analogia com a Lua, nesse caso, a primeira fase da semeadura, seria como a Lua Nova, um período que se relaciona com a semente que está no chão, preparando-se para a germinação. Um novo começo foi plantado.

Carneiro – boa fase para iniciar projetos, uma vez que aumenta a força de vontade, até nas pessoas mais tímidas. Acelera as paixões e intensifica os sentimentos.

Touro – Ideal para definir novos objetivos a nível material e criar bases sólidas onde poderá assentar o futuro. Estabelecer objetivos, escreva-os num papel e peça à Lua Nova que ajude a concretizá-los.

Gémeos – Favorece os contactos sociais, altura ideal para alargar a rede de contactos e fazer novos amigos.

Caranguejo – Prestar atenção aos sonhos durante esta fase, pois propicia os premonitórios. O contacto com os filhos está privilegiado.

Leão – Exalta a nobreza de caráter e as qualidades de cada pessoa, favorecendo o reconhecimento por parte dos outros. O ritmo de vida torna-se mais intenso, pois estão mais exigentes consigo próprios, caso contrário podem desenvolver uma depressão.

Virgem – Ideal para arrumações em casa, organizar os papéis e o escritório e pôr as finanças em dia.

Balança – Esta fase é ótima para uma mudança de visual, um novo corte de cabelo, ou para mudar a decoração em casa.

Escorpião – Período ideal para fazer transformações profundas na vida, mudar de hábitos e fazer cortes emocionais com o passado.

Sagitário – Fase propícia para iniciar novas aprendizagens, para se inscrever num curso que ajude a alargar os seus horizontes ou para fazer uma viagem.

Capricórnio – Favorável para começar a trabalhar num novo local, abrir uma loja ou iniciar um negócio.

Aquário – Período em que pode haver ruturas provocadas pela necessidade de independência. Favorável para expandir horizontes e para trabalhos ligados às telecomunicações.

Peixes – Tempo de se libertar das obrigações desnecessárias e de dar primazia ao sonho e à intuição.

Quarto Crescente - Astrologicamente, ajuda na expansão, mas também dá lugar ao confronto de problemas e assuntos não resolvidos

Nesta fase, é altura de resolver questões e tomar decisões. Planos em andamento podem sofrer percalços. É também um bom período para criar bases para os seus planos e continuar a cuidar do que já iniciou, mesmo que exija um pouco mais de esforço.

Tudo o que seja gerado nesta fase tende a crescer e prosperar. Deve manter o ritmo e começar a “acelerar” para não ficar pelo caminho.

Carneiro – Boa fase para se dedicarem de corpo e alma a novos empreendimentos e projetos, pois vão conseguir ver o seu crescimento bem como a darem bons frutos.

Touro – Favorável ao crescimento das suas poupanças.

Gémeos – Investir mais no contacto com os amigos.

Caranguejo – Dedicar-se à sua família e à educação dos seus filhos.

Leão – Ideal para conquistar a popularidade e o reconhecimento social.

Virgem – Defina objetivos claros e faça a sua parte para os conseguir realizar.

Balança – Cuide da sua casa e procure investir na decoração da mesma.

Escorpião – A paixão poderá tomar conta desta fase, mesmo que já esteja numa relação, a paixão pode-se manifestar em várias áreas da vida.

Sagitário – Planeie a viagem de sonho, se conseguir planear e colocar em prática será ouro sobre azul.

Capricórnio – Uma excelente fase para se manifestarem progressos muito significativos, com bons resultados que se podem refletir em retornos financeiros.

Aquário – Uma boa fase para alargar e expandir a mente, tonando-a flexível para novos conhecimentos e aprendizagens.

Peixes – Boa fase para desenvolver a sua intuição e dar maior atenção ao lado espiritual da vida.

Lua Cheia - reflete a maior quantidade de luz solar possível, a maré está alta

É o culminar de todas as outras fases, onde tudo o que foi feito e preparado pode ser finalmente colhido. Caso tudo tenha corrido bem durante o processo, colherá bons frutos. É um período de realização, revelação e ajuda na repercussão das coisas.

Durante a Lua Cheia, podemo-nos sentir também mais desejosos de um relacionamento e ansiarmos por um par, embora as maiores crises também costumem ocorrer durante esta fase.

Quem tem mais predisposição à insónia pode sofrer mais neste período, que é também pouco indicado para se submeter a cirurgias em geral.

Carneiro – Estes nativos estão cheios de força anímica e com o sex appeal em alta, nada os detém.

Touro – São teimosos e nesta fase manifesta-se mais a teimosia, ciúmes e possessivos, sim porque sim.

Gémeos – Um bocadinho comunicadores, nesta fase agora mais do que nunca, espalham tudo como o vento.

Caranguejo – estão sempre numa fase criativa mas, tanto pode ser em alta ou em depressão, devem manifestar a criatividade em arte.

Leão – É sempre uma fase onde se sentem empoderados e cheios de vontade de fazer o amor.

Virgem – Minuciosos como são, nesta fase tudo observam, o mais ínfimo dos pormenores vai fazer toda a diferença.

Balança – O bom gosto, o charme e a elegância sobressaem neste período.

Escorpião – Tanto para o bom como para o menos bom, tudo será intenso nesta fase da lua, a paixão, a tesão e claro as discussões.

Sagitário – Boa fase para estudos superiores e para a descoberta de uma nova filosofia de vida.

Capricórnio – Uma fase excelente, pois sentem-se também empoderados pelo reconhecimento profissional, estão mais competitivos físicamente e com os seus instintos mais alerta.

Aquário – A vida social mais intensa, poderá alargar a sua rede de amigos.

Peixes – Preste atenção aos seus sonhos e pressentimentos, pois a sua intuição está exacerbada.

Quarto Minguante (fase em que estamos atualmente) - ajuda a encerrar questões para que um novo ciclo se inicie

Ajuda nas finalizações, sendo um bom período para resolver questões pendentes ou finalizar projetos inacabados, deve deixar para trás o que passou e começar a planear o futuro. Torna-se mais fácil terminar relacionamentos e alterar sentimentos durante esta fase. É também indicada para cirurgias em geral.

Carneiro – Boa fase para pôr fim a conflitos e perdoar a alguém com quem se zangou.

Touro – Uma boa fase para entender os seus defeitos, como o ciúme e a possessão e aprender a gerir os limites da razoabilidade.

Gémeos – Uma excelente fase para conversar sobre os mexericos, ditos não ditos.

Caranguejo – O passado está lá atrás, boa altura para focar no presente e construir um melhor futuro.

Leão – Podem ser bons mas, para serem os melhores, convém ouvir a equipa toda, seja a nível familiar ou profissional, pois sozinhos acabamos secos.

Virgem – Mude de hábitos de vida, comece uma dieta livre de exageros na sua alimentação.

Balança –As dúvidas são boas mas, nesta fase, será melhor analisar os prós e os contras de uma situação pendente e tomar uma decisão.

Escorpião – Saia da sua zona de conforto e aceite os outros como são, não somos todos iguais, a vingança é apenas e só sobre si, pois o que vai volta!

Sagitário –Uma excelente fase para conseguir superar qualquer desafio e todas as provas com que se deparar.

Capricórnio – Uma excelente fase para definir prioridades e deixar de dar importância a situações triviais da rotina.

Aquário – Nesta fase, quanto mais derem e mudarem as sementes, de acordo com o que esperam, mais resultados vão colher na próxima lunação.

Peixes – Acredite mais em si, supere as dúvidas e inseguranças tomando consciência do seu valor e das suas capacidades.

Joana Dias, Astróloga

