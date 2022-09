Sendo este um dos signos do Zodíaco com maior sensibilidade em relação a tudo aquilo que se encontra para além do plano visível, esta Lua Cheia oferece uma oportunidade para obter respostas e compreender as situações sob uma nova perspetiva, menos óbvia, mais profunda.

A Lua Cheia em Peixes tem um poderoso potencial transformador, não só porque, sendo este o último signo do Zodíaco, é aquele que representa o desenvolvimento espiritual, acedendo mais facilmente à compreensão das leis que organizam o Universo, mas também porque é a última Lua Cheia antes do equinócio de outono, um importante ponto de viragem na energia cósmica.

Esta Lua Cheia ajuda-nos a colher os frutos daquilo em que temos investido os nossos esforços, especialmente desde o equinócio de verão, em junho. Algumas situações que tiveram origem ou um importante desenvolvimento nesse período podem terminar agora. O que aprendeu ao longo destes três meses? O que perdeu, e o que ganhou? Refletir sobre estas questões vai ajudá-lo a definir melhor as suas metas e a fazer as suas afirmações nesta Lua Cheia.

A Lua Cheia em Peixes também ajuda a fazer uma limpeza profunda na sua vida, tornando mais fácil o corte com situações e pessoas que não lhe trazem nada de positivo. A energia do equinócio de outono, que se aproxima, ajuda também a fazer esta limpeza e libertação, sendo um dos melhores períodos do ano para fazer mudanças radicais.

Uma vez que Peixes é um signo especialmente sensível, é provável que, nos dias que antecedem e sucedem esta Lua Cheia, se sinta mais emotivo, chorando sem aparente motivo, com as emoções a aflorar de forma mais espontânea, e a própria vida pode confrontá-lo com assuntos que não resolveu ou com emoções que não expressou.

Embora nem sempre seja fácil gerir sentimentos difíceis, é necessário aceitá-los para poder libertar as emoções reprimidas, é necessário chorar, muitas vezes, para que deixe finalmente de doer.

A Lua Cheia em Peixes faz com que seja mais fácil deixar as emoções aflorarem, aceitando-as sem tentar controlá-las, permitindo-nos, dessa forma, reconhecer a mensagem ou a lição que essas emoções têm para nos dar.

A Lua Cheia em Peixes ocorre um dia depois de Mercúrio ter ficado retrógrado, o que acentua a importância de parar para refletir, já que as informações que nos são apresentadas podem não coincidir exatamente com aquilo que esperávamos ou que interpretamos. Esta energia da Lua Cheia em Peixes conjugada com Mercúrio retrógrado ajuda-nos a questionar o que vemos e a olhar com mais atenção para dentro de nós e para a profundidade dos assuntos com que lidamos.

Esta Lua Cheia vem lembrar-nos que não sabemos tudo, nem podemos saber, pois há muito mais do que aquilo que os nossos olhos veem - e isso está dentro da ordem cósmica, pois uma das partes mais importantes da nossa vida consiste na fé, que se traduz na capacidade de avançar mesmo quando não sabemos o que a vida nos reserva.

Os signos que podem sentir de forma mais forte os efeitos desta Lua Cheia são Peixes e Virgem, especialmente os nativos do terceiro decanato destes dois signos, e também Gémeos, Caranguejo e Sagitário.