Os eclipses solares funcionam como portais energéticos, isto é, eles representam a abertura para outra dimensão na nossa vida. Em termos práticos, aquilo que acontece é que a influência de um eclipse solar pode fazer com que venham ao nosso encontro situações e/ou pessoas que têm um tal impacto na nossa vida que, mesmo que não nos apercebamos disso de imediato, acabam por nos fazer mudar de rumo, de direção.

Costumamos falar em "encontros que estavam destinados" ou situações que "tinham de acontecer" e, na verdade, os eclipses solares precipitam muitas vezes esse tipo de acontecimentos que nos fazem reajustar a direção que estamos a seguir.

De um modo geral, anualmente ocorrem 4 eclipses, dois lunares e dois solares. Excecionalmente pode haver mais, como aconteceu no curioso ano de 2020, quando tivemos 6 eclipses.

Os eclipses ocorrem devido ao movimento natural da Lua na sua trajetória em torno da Terra, havendo 2 pontos em que ela se interpõe entre o Sol e a Terra - originando os eclipses solares - e dois pontos em que fica oculta pela sombra da Terra - os eclipses lunares.

A nível energético os eclipses são muito intensos e potenciam a ocorrência de acontecimentos que podem alterar o rumo que estamos a seguir e trazer mudanças drásticas à nossa vida.

Nem todos os eclipses são sentidos da mesma forma, nem por todas as pessoas. Somos mais afetados quando os eclipses ocorrem em pontos que coincidem ou formam algum aspeto planetário importante com pontos do nosso Mapa Astral.

No dia 25 de outubro de 2022, a Lua Nova e o Sol encontram-se no eclipse solar que ocorre no signo Escorpião. Os eclipses solares ocorrem sempre na Lua Nova, quando o Sol e a Lua se encontram no mesmo signo.

O eclipse tem início às 8:58 e termina às 13:02, atingindo o seu ponto máximo às 11:00.

Escorpião é um signo muito intenso, apaixonado, misterioso e difícil de compreender. Ele lida com a complexidade da mente humana e das emoções, estando associado aos processos de transformação que fazem parte da nossa vida mas que, para aqueles que nasceram sob o signo Escorpião, podem ser especialmente dolorosos e complexos.

A transformação é um dos pontos que está em destaque com este eclipse solar e pode ocorrer com qualquer pessoa, seja qual for o seu signo, e seja em que área for.

O eclipse solar em Escorpião pode obrigar a mudanças inesperadas, a cortes dolorosos, a transformações que são necessárias para que possa haver um renascimento do eu.

Os eclipses funcionam numa espécie de ciclo e estão interligados. Neste caso concreto, este eclipse solar está associado aos eclipses que ocorreram em abril e maio de 2022, o que significa que os assuntos que estiveram em destaque na sua vida nesse período podem agora ter um importante desenvolvimento e ser finalmente resolvidos com a ajuda do próximo eclipse - o eclipse lunar de 8 de novembro, que será o último de 2022.

Os signos que tendem a sentir esta influência com maior intensidade são Escorpião, Touro, Leão e Aquário, que tenderão a sentir as suas emoções mais exaltadas neste período e que podem ser confrontados com maiores desafios.