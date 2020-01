Por outro lado, atenção às emoções, pois como o Metal alimenta a Água, há uma tentência para agir em função das emoções, e isso nem sempre corre bem quando as emoções são movidas por ideais dogmáticos ou pelo medo.

E aqui penso nas questões políticas que afligem o mundo actual. O ano passado, ano do Porco Água yang com Terra yin = Fogo (Notre Dame e florestas Sibéria, Califórnia, Congo, Amazónia, Austrália), afectou os corações do mundo (também eles do elemento Fogo) e essa influência tem impacto nas emoções coletivas, quer queiramos quer não.

O ano do Cão, 2018, foi determinante para o processo de consciencialização em relação aos desequilíbrios na forma como as sociedades modernas vivem, a poluir a Terra, os rios, mares e oceanos e os ares, a explorar os animais, as plantas e os solos e a sua relação com doenças provocadas pela poluição, vidas stressadas e afastadas da Natureza.

No ano do Porco, com o impulso do Fogo, deu-se maior visibilidade a esta realidade e houve muitas movimentações em relação a este tema, este ano haverá uma vontade grande de “arrumar” a casa. Casa é Terra, é estrutura. E como é um ano de inícios ou renovação convém que se comece com alicerces fortes. Daí ser fundamental usar o rigor do Metal.

O Metal intensifica também o sentido de pátria, tradição, a moral, lealdade e a ordem.

Mas um Metal radical, crítico, juntamente com a vontade grande de mudar ou limpar as coisas pode levar a atos agressivos, fundamentalismos morais e a alguma frieza na forma como se fazem essas mudanças. Pois o Metal yang tem a força de um guerreiro que pode ferir com a sua espada, é cortante como uma lâmina ou destrutivo como um machado. Esta vontade de começar de novo ou reformar, pode exarcebar os ânimos e levar a atos extremados, tipo revolução ou guerra, em que se deita tudo abaixo para começar do zero. Seria lamentável que as coisas fossem por aí. Espero que não.

Em termos económicos é altura de plantar ou podar (dar continuidade ao que foi iniciado em anos anteriores, buscando o aperfeiçoamento). E quando se fazem plantações ou podas tem que se esperar que o que se planta ou corta se desenvolva, daí poder haver um desaceleramento económico, excepto nas áreas do turismo, transportes, comunicações, música e a indústria do sexo e da beleza.

Há também alguma predisposição para o pessimismo e o medo, que podem inibir o investimento, embora o Rato seja acumulador de riqueza.

Em relação ao clima há uma tendência para que não haja tanto calor, não obstante, como o Metal dá força à Água podem verificar-se grandes movimentações de águas, como chuvas intensas, subidas do nível do mar e inundações, que por sua vez, arrastam ou invadem as terras. Sendo também o Metal associado ao Sol, pode haver oscilações nos campos electromagnéticos da Terra que têm impacto no equilíbrio do Planeta. Com a influência do Metal Yang os fenómenos da Natureza geralmente são mais destrutivos ou agressivos.

O Rato potencia o romance e o sexo, mas o Metal é moralista, cuidado com a conduta, pois há tendência para escândalos relacionados com este tema e para repressão em relação à liberdade sexual.

Na esfera da saúde muita atenção ao sistema imunitário e digestivo e saúde mental.

O Rato de Metal é o rato branco, por isso, as cores deste ano são Branco, Cinzentos, Dourado e Prateado.

A nível pessoal, esta relação entre o Metal Yang com o Trigrama do Céu, faz com que seja um ano fortemente influenciado pelo Sol, e o Sol vai à nossa essência, ilumina os lugares escuros e eleva a energia e a consciência. Que essa elevação nos dê clarividência, evolução, crescimento, rigor e disciplina para trilhar novos caminhos em prol do aperfeiçoamento.

Inteligência, sentimentos profundos, raciocínio rápido, perspicácia, sentido de oportunidade, solidariedade, inovação são características do Rato.

Rigor, disciplina e lealdade são características do Metal.

Espero que se faça bom uso destas potencialidades. Afinal, temos o livre arbítrio.

Bom Ano do Rato Metal!

Suzana Mendes

Astrologia Chinesa e Feng shui

