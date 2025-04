A evolução reforça a ambição da marca em alcançar uma operação cada vez mais limpa até 2030. A aposta tem sido forte em energia renovável e em melhorias de eficiência energética nas unidades de produção — ações que refletem um modelo de negócio cada vez mais consciente e alinhado às exigências da atualidade.

Circularidade e biodiversidade no centro das atenções

Em 2024, a VELUX lançou quatro projetos de circularidade em mercados estratégicos para testar oportunidades de negócios circulares nas ofertas aos clientes. Desta forma, é possível obter informação sobre os regimes de recuperação, renovação e o serviço de manutenção para aplicar os princípios de circularidade.

Outra frente que ganhou destaque foi a biodiversidade. A marca desenvolveu uma nova metodologia para avaliar o impacto ambiental das suas instalações e lançou um catálogo com ações práticas para melhorar os ecossistemas locais. As primeiras análises aconteceram em seis unidades na Dinamarca, Polónia, Itália e Hungria — uma base importante para guiar os próximos passos.

Diversidade, inovação e impacto social positivo

Mas sustentabilidade para a VELUX vai além do meio ambiente. Em 2024, a representação feminina em cargos de gestão aumentou para 31% e para 35% nos cargos de liderança sénior — um avanço na construção de uma cultura corporativa mais inclusiva e diversa.

Outros destaques do relatório incluem o compromisso com a meta de reduzir em 56% a intensidade energética até 2030 (tendo como base 2015) e a parceria com o projeto Children's Living Places para reconstruir casas de acolhimento na Ucrânia com foco na sustentabilidade e conforto.

Uma marca que inspira mudanças reais

"Queremos liderar a agenda da circularidade no setor da construção e fazer isso lado a lado com os nossos clientes", afirma Lars Petersson, CEO do Grupo VELUX. "Também estamos muito felizes por ver um avanço significativo na diversidade da nossa liderança. É assim que construímos um futuro mais sustentável e inclusivo".