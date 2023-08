1. Tenha cuidado com a alimentação

Esta dica aplica-se especialmente aos machos, uma vez que a alimentação será a chave para o seu desenvolvimento. As necessidades nutricionais de um gatinho são muito específicas e a alimentação nesta primeira fase da sua vida é crucial. Deve ser desenvolvida especificamente para esta fase particular, em que o sistema digestivo ainda é imaturo e a função cognitiva está ainda a desenvolver-se.

2. Vigie a ingestão de água

A água é essencial e os gatos podem ter tendência a beber pouco. Dois bons truques são deixar os bebedouros com água fresca espalhados pela casa e optar pela alimentação mista, misturando alimentação seca e húmida.

3. Proteja sempre a casa

Desde que nascem que os gatinhos têm um instinto de caça e brincadeira, o que pode provocar acidentes se a casa não estiver preparada. Proteja sempre os espaços potencialmente perigosos da casa, como as janelas, e retire objetos que se possam partir e causar ferimentos.

4. Marque visitas periódicas ao veterinário

O gato tende a esconder os sinais de doença e, por isso, é fundamental levá-lo ao médico veterinário pelo menos uma vez por ano, ou mais frequentemente a partir dos 7 anos. Assim pode-se prevenir uma possível doença ou agir atempadamente caso esta já exista.

5. Observe eventuais mudanças de comportamento

Qualquer pequena mudança nas suas rotinas deve ser um sinal para ir ao veterinário. Se esta se mexer menos, parar de comer, se esconder mais, começar a urinar mais ou fora da caixa de areia... não hesite, consulte o seu médico veterinário.

6. Brinque muito

É importante dar-lhes a oportunidade de fazer mais exercício e de expressar o seu comportamento de caça através de brincadeiras. Pode-se utilizar brinquedos, como arranhadores, ou simplesmente colocar comedouros e bebedouros em diferentes partes da casa para estimular o movimento. Além disso, o jogo fortalece muito o vínculo do tutor com o seu gato.

7. Cuide da sua alimentação

É o primeiro passo para a saúde do gato e a alimentação deve ser escolhida tendo em conta as características específicas do animal, tais como a sua idade, raça ou porte, se é esterilizado ou não ou se tem algum problema de saúde. É uma decisão importante, pois uma alimentação equilibrada de acordo com as suas necessidades ajudará a manter o animal em ótimas condições, melhorando a sua saúde e ajudando a prevenir possíveis problemas futuros.

8. Controle o peso

A obesidade é um problema crescente e tem consequências como a redução da esperança de vida ou o aumento da predisposição para sofrer de determinadas patologias. A pessoa responsável por avaliar o peso saudável é o médico veterinário, por isso solicitar uma consulta de revisão corporal é importante.

9. Eduque-o a partir do primeiro momento

O gato começa a aprender desde o momento em que nasce. É sempre importante ensiná-lo onde é o seu espaço - seja para dormir, comer ou brincar -, onde fica a sua caixa de areia e reforçar o vínculo com ele através de brincadeiras. Reforço positivo e afeto serão fundamentais durante todo o processo.

10. Aprenda a ler a sua linguagem corporal

Os gatos podem comunicar-se com os seus tutores de várias formas. É importante ler e compreender a sua linguagem corporal, bem como ouvir os sons que fazem, para saber como se sentem e do que precisam. Se estão calmos (postura ereta, cabeça erguida e leve curvatura da cauda, ronronar suave), confiantes (deitados, cauda estendida, enrolados e barriga exposta), preocupados (agachados, músculos tensos, cauda próxima ao corpo) ou com medo (costas tensas, arqueadas, cauda inchada e pelos eriçados), dão-nos pistas para sabermos como agir e do que é preciso fazer em determinado momento.