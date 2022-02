"Procurar devolver à natureza apenas o que ela nos oferece". É sob este lema que a SLOW produz artesanalmente todos os seus produtos, feitos a partir de manteigas e óleos vegetais coloridos por argilas, raízes de plantas, especiarias ou minerais, com aromas que provêm exclusivamente de óleos essenciais de elevada qualidade. Sem químicos sintéticos, sem conservantes ou espessantes, todas as matérias primas vêm diretamente da natureza, para nos ajudar a viver com maior tranquilidade e qualidade, sem provocar danos aos nosso planeta.

A marca oferece rituais completos de bem-estar, desde champôs e condicionadores, a esfoliantes ou velas, mas são os sabonetes que mais despertam atenção. Numa composição em cores pastel, lembram pequenos quadros de areia que nos contam uma história visual. Hidratantes, exfoliantes, antioxidantes ou regenerantes, cada sabonete traz um conjunto de propriedades benéficas que despertam os sentidos e promovem sensações relaxantes ou estimulantes. Todos os produtos utilizados na produção são naturais, numa mistura de óleos essenciais de aromaterapia como a lavanda (com propriedades calmantes e cicatrizantes), gengibre (com propriedades adstringentes), com óleos vegetais (como o azeite, coco ou mamona) e manteigas, como a Karité, manga ou cacau. São ainda enriquecidos com óleos de luxo como semente de uva, farelo de arroz, abacate ou cânhamo. Para além da embalagem, tudo é feito artesanalmente utilizando um conjunto de técnicas milenares de mistura, de moldagem, de corte e de carimbo.

As fragrâncias são muito variadas, mas há uma certa predileção pelas notas mais verdes e frescas em misturas florais e baseadas em especiarias.

Já há muito que a criadora da SLOW, Maria do Carmo Espírito Santo, tinha vontade de criar produtos naturais. A possibilidade de plantar alfazema no campo que via todos os dias da sua janela e a consciência, durante o primeiro confinamento, de que era possível abrandar o ritmo tornaram a marca, agora quase com dois anos, uma realidade.

Informações Morada: Rua Nova do Calhariz, 14. 1300-428 - Ajuda - Lisboa Site: www.slow-soaps.com Email: slow.soaps@gmail.com

A família e os amigos foram os primeiros a experimentar, a aceitação foi muito boa e a comunicação boca-a-boca deu-lhe força suficiente para começar a comercializar os produtos. Com a chegada de novos clientes, chegaram também novos pedidos de produção, especialmente champôs e condicionadores. Actualmente está a criar uma linha diferenciada para hotéis de charme, continuando a inovar e a criar produtos de elevada qualidade que promovem o bem-estar e que são amigos do ambiente.

Por enquanto a gama da SLOW, está disponível no site oficial e no atelier, localizado na Ajuda, que tem as portas abertas a todos aqueles que queiram fazer uma visita.