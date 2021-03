Tem o hábito de contar mentiras e de pregar partidas no dia 1 de abril? Não é o único! Um pouco por todo o mundo, são muitos os que levam esta data muito a sério. Para esses, esta é uma ocasião perfeita para brincar com familiares, amigos e até com os colegas de trabalho, que são muitas vezes as pessoas mais à mão, enganando-os por diversão. Adivinhar qual a inverdade do dia publicada por sites e jornais é outro dos hábitos já instituídos.

As origens do Dia das Mentiras são incertas. Muitos investigadores associam, contudo, a data ao papa Gregório XIII, que em 1582 quis substituir o calendário juliano pelo gregoriano. O dia de ano novo passou a ser assinalado a 1 de janeiro, em vez do fim de março, embora na altura muitas pessoas continuassem a festejá-lo a 1 de abril. Uma mentira que, segundo muitos, pode afinal ter dado origem à tradição de mentir nesta data.

Uma falta de informação e conhecimento que fez com que, na Grã-Bretanha, esses alegados incultos passassem a ser gozados e apelidados de april fools, os loucos de abril em tradução literal, sendo ainda hoje o Dia das Mentiras conhecido nos países anglo-saxónicos como April Fool’s Day, uma data muito popular. Uma outra corrente associa esta data aos festivais de primavera que assinalavam o fim do inverno, onde os foliões libertavam alguma da loucura contida durante os meses de frio, aproveitando para ludibriar os outros.

São muitos os países que valorizam o Dia das Mentiras, como é o caso da Polónia, da Escócia e até, surpreendentemente, do Irão. Em França, a data tem o nome de Poisson d’Avril, peixe de abril em tradução literal. Nas escolas, muitos alunos têm o hábito de colar o desenho de um peixe nas costas dos colegas sem que estes se apercebam, rindo-se discretamente deles. Algumas regiões italianas também já adotaram esta brincadeira.

O Dia das Mentiras noutras partes do mundo

Na Escócia, a data tem o nome de Huntigowk Day, sendo gowk a palavra usada pelos escoceses para se referirem ao cuco ou a uma pessoa tola. Muita gente aproveita o dia para passar a tarde no exterior com os amigos, com muitas partidas, piadas e graçolas pelo meio. Na Índia, o festival Holi, a 31 de março, um dos mais animados do país, já frequentado por muitos turistas, é a oportunidade ideal para lançar pós coloridos.

Em Portugal, nalgumas regiões, antigamente, neste dia, era atirada farinha. Uma prática inspirada no evento indiano que algumas organizações já tentaram reproduzir em território nacional. Na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega e na Suécia, o Dia das Mentiras é marcado, sobretudo nas zonas mais rurais, por fogueiras, celebrando a chegada da primavera e a (muito) ligeira subida nas temperaturas que por lá se verifica.