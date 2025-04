As alergias em animais de companhia podem ser desencadeadas por diversos fatores ambientais, como pólen, gramíneas, ácaros e picadas de insetos. Os sintomas mais comuns incluem prurido intenso, localizado ou generalizado, vermelhidão da pele, queda de pelos e inflamações nas orelhas. Noutros casos, os sintomas alérgicos afetam o sistema digestivo, resultando em vómitos e diarreia, ou o sistema respiratório podendo apresentar tosse, espirros e respiração ofegante.

“O aumento das temperaturas e a exposição a agentes alérgenos, típicos da primavera, podem provocar reações alérgicas severas nos animais. Por isso, é essencial que os cuidadores estejam atentos aos sinais e procurem orientação veterinária ao primeiro indício de desconforto”, afirma Manuela Araújo, médica especialista em Dermatologia no AniCura Santa Marinha Hospital Veterinário.

Para minimizar os riscos, a mesma especialista recomenda algumas estratégias essenciais:

Evitar passeios em horários de alta concentração de pólen, como o início da manhã e o final da tarde. Durante esses períodos, a concentração de pólen no ar tende a ser maior, aumentando o risco de crises alérgicas. Sempre que possível, o ideal é optar por caminhadas em horários de menor calor e em locais menos arborizados.

Manter a higiene regular do animal, incluindo banhos adequados com shampoos hipoalérgicos e limpeza das patas com panos ou toalhas húmidas após os passeios. A higienização frequente ajuda a remover resíduos de pólen, poeira e outros agentes alérgenos que podem se acumular na pele e nos pelos do animal.

Consultar um médico veterinário para identificar possíveis alergias e definir tratamentos específicos, caso necessário. Cada animal pode apresentar sintomas distintos e um acompanhamento profissional é essencial para determinar a melhor abordagem terapêutica.

Utilizar antiparasitários e repelentes veterinários para evitar picadas de insetos, como pulgas, carraças e mosquitos, que podem transmitir doenças e desencadear reações alérgicas. Os suplementos de ácidos gordos ómega-3 contribuem igualmente para a manutenção de uma pele saudável e demonstraram reduzir a gravidade das alergias.

A médica veterinária reforça ainda a importância de um acompanhamento veterinário regular para garantir que os animais possam desfrutar das atividades ao ar livre de forma segura e saudável. “O check-up veterinário periódico é fundamental para detetar precocemente qualquer problema de saúde e prevenir reações alérgicas antes que se tornem graves. Desta forma, os cuidadores podem proporcionar momentos ao ar livre com mais segurança e conforto para os seus animais de companhia”.

Antes de administrar qualquer medicamento para ajudar a combater os sintomas de alergia, sejam estes anti-histamínicos, esteroides ou medicamentos tópicos, os cuidadores devem certificar-se de que contactam uma clínica especializada.