"Devias ter contratado um arquiteto" é este o nome da página de Facebook - You Should have hired an architect [nome original do grupo] - que reúne as situações mais enervantes para qualquer arquiteto com bom gosto.

Seja por estética ou necessidade, as soluções encontradas para as obras destas casas foram pouco - ou nada - harmoniosas. Curioso? Veja a fotogaleria abaixo