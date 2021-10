Projetada pelo arquiteto Kisho Kurokawa e construída em 1972, a Nakagin Capsule Tower consiste em 140 módulos de aço pré-fabricados que foram originalmente projetados para serem renovados a cada 25 anos.

Atualmente, o edifício depara-se com problemas de ferrugem e vazamento de água. Proprietários e residentes estão a tentar salvar as cápsulas que poderão encontrar uma segunda vida em instituições.

A Nakagin Capsule Tower de Tóquio, perto de Ginza (uma das zonas mais caras da capital japonesa) é um símbolo do movimento de arquitetura Metabolista do Japão, pretendendo que este um conceito seja de um design orgânico e que fuja à estrutura estática.

Quem se opõe à demolição é Nicolai Ouroussoff, crítico de arquitetura do The New York Times, descreveno a Nakagin Capsule Tower como "arquitetura deslumbrante. É a cristalização de um ideal cultural de longo alcance. A sua existência também é um poderoso lembrete de caminhos não percorridos, da possibilidade de mundos moldados por diferentes conjuntos de valores".

Em maio de 2021, vários estabelecimentos informaram que a administradora do prédio havia votado pela venda do complexo ao proprietário original, reacendendo as especulações sobre a potencial demolição e reconstrução de um novo edifício.

Há moradores que resistem.

Veja na fotogaleria imagens do exterior e do interior do prédio.