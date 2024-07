Quer impressionar numa roda de amigos? Temos 12 piadas secas que vai adorar

Milhares de piadas depois, os autores da série Piadas Secas, Pedro Pinto, Gonçalo Castro e João Ramalhinho, regressam aos escaparates com um novo título. Desta feita, Piadas Secas - Summer Edition (edição Manuscrito), apresenta mais do que as graçolas a que já nos habituaram os autores. O livro traz novidades, com “cruzadas para cruzar no cruzeiro”, “sopas de letras para papares enquanto estás na piscina”, “pontos para unir como se fossem as sardas de um turista”, entre outros desafios preparados pelo trio.

Em jeito de apresentação à obra, Pedro, Gonçalo e João sintetizam-nos o presente livro: “Sejas de que tipo fores, o certo é que, se continuares a folhear este livro no verão, vais apanhar a maior das secas, mas mesmo a maior de todas, do tipo fruta desidratada por uma múmia (...) Nestas páginas não se aprende lá grande coisa. Sim, é claro que aqui não falta matéria seca nova com a qual podes substituir a tua matéria cinzenta e dotas as outras matérias “úteis” que te enfiam na cabeça ao longo do ano”.

De Piadas Secas – Summer Edition publicamos 12 anedotas de rebolar a rir.

Um boi e uma vaca passaram uma noite num motel.

Quem pagou?

- Os dois. Fizeram uma vaquinha.

Numa viagem de comboio:

- Já viste como os postes passam depressa?!

- É mesmo! Para a próxima vamos de poste.

Qual é o melhor ar para curar doenças?

- O ar comprimido.

Sabias que não existe um único canário nas Ilhas Canárias?

O mesmo acontece nas Ilhas Virgens...lá também não há canários.

Vira-se uma ventoinha para a outra:

- Vamos beber mais um shot?

- Não dá, tenho a cabeça a andar à roda...

Num primeiro encontro:

- O que fazes da vida?

- Sou stalker.

- Ah é? Conta-me mais...

- Da minha vida ou da tua?

O que é uma “canela”?

- É a parte do corpo que serve para encontrar móveis no escuro.

Ensinei o meu papagaio a dizer “sim, e que mais?”

Já está há seis horas ao telefone com o vendedor da MEO.

Como se faz cócegas a um rico?

- Gucci! Gucci! Gucci!

Como é que o Camões ficou zarolho? A mãe estava a cozinhar e disse-lhe:

- Luís, vou ali à loja. Deita-me um olho na comida.

- Mãe, na escola chamaram-me aldrabão!

- Cala-te. Artur, tu estás de férias!

Como é que o Tony Carreira brinca com o seu cão?

- Lança um disco.