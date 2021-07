Um novo estudo de redes sociais realizado pela loja de presentes e gadgets Menkind revela os locais mais populares do Reino Unido para InstaDads (pais no Instagram).

Para destacar os pais e as figuras paternas em todo o país, a análise investigou os dados de hashtag do Instagram e revelou os principais locais no Reino Unido onde conteúdos relacionados com a vida de pai são mais partilhados e apreciados.

Essex lidera o top InstaDad

O novo estudo analisou os posts publicamente disponíveis no Instagram dos últimos três meses com base nas suas tags de geolocalização e analisou os números nas principais regiões do Reino Unido, condados e cidades onde os pais partilham mais conteúdo relacionado à paternidade.

Essex está no topo da lista como o condado com os InstaDads mais ativos, que mais postam sobre a vida de pai ou aparecem nos feeds das suas famílias. Os pais de Essex e as figuras paternas também são os segundos com mais "gostos" no país, depois dos pais de Leicestershire, que lideram o número de InstaLikes para conteúdos relacionados com pais.

Os pais de Londres também adoram captar os seus momentos de pai orgulhoso, ficando em segundo lugar no número de posts relacionadas com parentalidade e em sexto quando se trata do conteúdo mais popular no Instagram.

Em relação ao tamanho da população, os pais de Essex vêm em terceiro lugar na classificação do conteúdo de vida de pai por 1000 residentes do condado, com os pais de Northumberland e Southampton a dividir o pódio. No entanto, os pais de Essex ainda partilham 95 vezes mais conteúdo familiar no Instagram do que os londrinos.

Os InstaDads mais ativos do sudeste e leste de Inglaterra

No geral, os InstaDads no sudeste e leste de Inglaterra são os mais ativos e recebem mais likes nos posts sobre a vida de pai, enquanto o nordeste e a Irlanda do Norte são os lares dos pais Instagrammer menos ativos, de acordo com os dados regionais.

A nível de condado, Milton Keynes, Stirling, Hartlepool, Monmouthshire, Caithness, Peterborough, South Gloucestershire, Wrexham, Thurrock e Falkirk dividem a última posição no ranking, com a menor quantidade de conteúdo relacionado com a paternidade.

Pais em Newport lideram InstaLikes

Observando os dados da cidade, as figuras paternas galesas partilham os posts mais envolventes sobre a vida de pai, com Newport acumulando o maior número de InstaLikes para este tipo de conteúdo, seguido por Londres e Blyth, em Northumberland.

Ao medir o volume de conteúdo, a análise de hashtag ao nível de cidade revela que os londrinos são os melhores InstaDads do país, seguidos por pais em Liverpool, Southampton e Leeds.

É, no entanto, a pequena cidade de Glossop, em Derbyshire, onde os pais partilham a maior parte do conteúdo do Instagram relacionado à paternidade por 1000 residentes - 2 vezes mais do que Lincoln.

Os próprios pais de Lincoln partilham 12,5 vezes mais conteúdo de pai do que os pais de Londres por 1.000 residentes. Os pais londrinos ainda estão entre as vinte melhores cidades InstaDad do país, em relação ao tamanho da sua população.

Os cinco InstaDads mais populares

O estudo também analisou os números dos perfis com os posts públicos do Instagram que geraram mais gostos e que usaram hashtags relacionadas ao pai nos últimos três meses, e listou os principais pais que obtêm mais reconhecimento na plataforma pelo seu conteúdo emocionante de vida familiar.