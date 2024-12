Entre os principais riscos identificados pela AniCura, grupo de hospitais e clínicas especializado em cuidados médico-veterinários para animais de companhia, estão os seguintes:

1. Ruídos fortes e fogos de artifício

Os foguetes, os fogos de artificio e a música alta são um clássico desta época, mas representam um dos maiores problemas para os animais, provocando medo, pânico, stresse significativo ou mesmo traumas. Os cães e gatos têm uma audição muito sensível, pelo que o ideal é mantê-los num ambiente confortável e isolado do barulho, como um local com as janelas fechadas e, se o animal se apresentar agitado, considerar soluções como terapia hormonal ou medicamentos, mas sempre com orientação do veterinário.

2. Plantas e decorações de Natal

Plantas decorativas como jacintos, amarílis, flor-de-Natal ou visco são tóxicas para os animais. Tanto a ingestão como o contacto podem causar graves problemas. Além disso, objetos como grinaldas, fitas, velas e pequenos ornamentos podem ser ingeridos, levando a obstruções intestinais. Aconselha-se a manter as plantas e as decorações fora do alcance das patas e bocas dos animais curiosos.

3. Alimentação inadequada

Alimentos típicos desta época, como doces, uvas, passas e frutos secos, são perigosos para os animais, mesmo em pequenas quantidades. Muitos destes alimentos contêm níveis elevados de gordura e sal, podendo causar intoxicação, graves problemas gastrointestinais e até mesmo insuficiência renal ou danos em órgãos internos. É importante não oferecer restos de comida aos animais e ter cuidado para que eles não acedam a alimentos deixados em locais vulneráveis. Em alternativa, oferecer alimentos indicados pelo veterinário ou guloseimas específicas para animais são as melhores opções.

4. Risco de perda

O aumento de visitas, movimentação e passeios durante o Natal aumenta a possibilidade de os animais se desorientarem e se perderem. Deve certificar-se de que os animais têm coleira com identificação visível e, idealmente, microchip com os dados atualizados.

5. Exposição ao frio

Nos passeios ao ar livre em dias frios ou com neve, alerta-se ainda para as feridas ou irritações nas patas e a necessidade de agasalhos adequados, especialmente em cães de pelo curto, idosos ou mais sensíveis ao frio. É aconselhável limpar as almofadas das patas após os passeios e uso de cremes protetores próprios para animais, se necessário, e evitar passeios prolongados em temperaturas muito baixas.

João Reis, especialista em comportamento animal do AniCura Alma Hospital Veterinário, reforça que “as festividades podem ser desafiadoras para os animais de companhia devido às mudanças na rotina e ao ambiente festivo, que muitas vezes não consideram as necessidades dos animais. Com algumas precauções simples, é possível garantir que todos desfrutem de um Natal seguro e tranquilo”.

Neste contexto, "há que estar atento a sinais de intoxicação ou doença no animal como prostração, falta de apetite, vómitos, diarreia, aumento da sede e do consumo de água, úlceras ou feridas na boca", reforça o especialista.