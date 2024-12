Do sonho à realidade

Dora Costa tem 40 anos e começou a sua jornada profissional há 17, altura em que embarcou para a Argentina para abraçar um desafio na Embaixada de Portugal. "Foi quando a crise começou", recorda em conversa com o SAPO Lifestyle.

Depois da experiência em solo sul americano, a empreendedora passou por vários destinos, entre eles Londres, Bruxelas e Paris. Em Bruxelas, chegou a trabalhar para a Comissão Europeia na área da diplomacia, contudo, terá sido na capital da moda, onde colaborou com a KCD — "a maior agência de relações públicas e marketing do mundo da moda e que organiza a Paris Fashion Week e o Victoria's Secret Fashion Show" —, que descobriu a sua paixão. "Vi que a comunicação de moda fascinava-me", partilha, explicando que se devia à satisfação do cliente, "aquele bem estar por consumir um bem de luxo".

"Vi que era aí que me sentia bem, a mostrar ao consumidor final que nós conseguimos fazer magia", acrescenta. "Comecei realmente a ter fascínio por esta comunicação por alterar o comportamento do consumidor", conclui.

Dora Costa Dora Costa créditos: DR

O nascimento da Nahim Luxury

Durante a conversa com o SAPO Lifestyle, Dora Costa lembra que começou a ponderar o regresso a Portugal no tempo em que começou "o boom" no país. "Eu nunca tinha trabalhado cá, começou a dar-me vontade".

Assim, regressou à sua terra Natal. "Comecei a trabalhar na área do retail, era account manager e como estava lá fora no mundo da moda, é claro que tinha alguns artigos fashion, da moda, mais dispendiosos", constata. "Quando entrava no meu open space, éramos 400, as mulheres paravam um bocadinho para ver".

Ao perceber que as portuguesas tinham pouco acesso a produtos de luxo a preços mais acessíveis, Dora pensou em alugar as suas peças mais exclusivas. Contudo, e enquanto construia o negócio, percebeu que existia igualmente mercado para a venda de artigos de marcas de elite.

Deste modo, "há cerca de um ano e meio", lançou a Nahim Luxury, uma plataforma online que oferece produtos de luxo, cem por cento originais, de coleções antigas e com preço mais acessíveis. "É como um outlet premium", explica, destacando que trabalha diretamente com os fornecedores das marcas para garantir a autenticidade e a qualidade.

Além de tentar democratizar o acesso ao luxo, a loja virtual reflete um compromisso com o meio ambiente, visto que muitos dos artigos teriam como fim "os aterros em África". "Vou buscá-los diretamente aos fornecedores das marcas e é assim que consigo os grandes preços”, complementa.

De Portugal para o mundo

Apesar de ser um projeto nacional, 95% das vendas do outlet são realizadas fora de Portugal, principalmente para países como Alemanha, Reino Unido e França. "Inicialmente, julgava que Portugal fosse o meu maior mercado, dado as nossas dificuldades financeiras, comparativamente com os restantes países europeus", admite, concluindo a seguir que por cá "somos mais reticentes em relação às compras de luxo".

O sucesso além fronteiras considera ser devido à sua rede de contactos e por ter sido eleita uma das 10 mulheres de negócios mais promissoras de 2023 por uma revista nova iorquina. "Talvez não tenha chegado a Portugal, mas lá fora fez as pessoas tentarem perceber quem era a Dora Costa e a Nahim", comenta.

"Também lá fora dão muito valor à sustentabilidade e aos artigos que vão para os aterros. Há campanhas contra a poluição", refere a empresária. "Isto dá a ideia que ao português passa um bocadinho ao lado. Logo, o facto de lá fora existir maior consciência sobre este tema, julgo que ajuda a Nahim a crescer um pouco mais. Quando faço a comunicação da marca, não comunico só os grandes preços, mas também que estamos a proteger o nosso mundo do amanhã".

Dora COsta Dora Costa créditos: DR

Os produtos

Com um catálogo de mais de 25 mil artigos, a Nahim Luxury oferece uma ampla gama de produtos de luxo, desde malas, sapatos e joias até roupas e acessórios, abrangendo marcas icónicas como Chanel, Hermès, Versace e Guess. Recentemente, a plataforma incluiu peças em segunda mão, como malas Chanel, reafirmando o seu compromisso com a moda consciente.

"Quem sonha ter alto luxo a um preço mais acessível consegue fazer aqui um esforçozinho e adquirir", considera a empreendedora. "Ou quem simplesmente quer ter peças, por exemplo, umas Levi’s mais económicas do que na loja, também consegue comprar no site. Claro que o modelo não é o atual, mas é do ano passado", explica, acrescentando que o outlet oferece facilidade de pagamento parcelar.

"No site, temos, por exemplo, uns sapatos Louboutin por 400 euros que nas lojas custam 900 e, por vezes, não dizemos que temos uns sapatos, dizemos que temos uns Louboutin", exemplifica. "São aquelas peças que ficam", constata. "Nós temos uma Chanel, não temos uma mala. Isso mostra que os produtos têm durabilidade infinita".

"Tenho amigas que herdaram a Chanel da avó. Ou seja, já vai de geração em geração", conclui. "É também um bocadinho isto que nós oferecemos ao cliente".

O futuro da Nahim Luxury

Apesar do sucesso, Dora Costa não esconde as dificuldades de empreender em território português. Ainda assim, e apesar de não contar com apoios governamentais, não pensa ficar por aqui.

Com planos de consolidar a marca no mercado nacional, Dora acredita que a Nahim Luxury pode continuar a crescer, não apenas como uma empresa lucrativa, mas como uma iniciativa com impacto positivo no planeta. "Se eu conseguir ajudar um pouco as gerações futuras, isso já será bastante satisfatório", afirma a empresária que se inspira igualmente no futuro da filha, atualmente, com 15 meses. "Ela dá-me aquele sorriso de manhã e tudo vale a pena".

"Estou numa fase muito bonita da minha vida. Isso é bom e importante, estarmos todos os dias motivados a fazer mais e melhor", finaliza.