A máscara 'face-kini' foi usada pela primeira vez há 9 anos, quando foi inventada por um local, e atualmente é usada por grande parte dos banhistas que frequentam as praias do Mar da China Oriental, na cidade de Qingdao, no nordeste do país. Esta praia, que fica a uma curta viagem de avião de Pequim e Shangai, é um dos destinos preferidos dos chineses que procuram escapar do calor do verão.

Os banhistas usam estas máscaras para proteger o rosto dos danos causados pelo sol, uma que os asiáticos têm uma pele mais branca, logo mais sensível.

O fotógrafo Peng Yangjun, que pertence ao estúdio Peng & Chen, viajou até Qingdao para fotografar os banhistas com os famosos face-kinis. Eis o resultado na galeria abaixo.

Na China, uma pele branca é sinónimo de sofisticação, enquanto uma pele bronzeada é associada a pessoas que executam trabalhos manuais pesados, como construção civil ou agricultura.

Embora as máscaras tivessem sido originalmente criadas para proteger contra os danos do sol, muitos descobriram que são igualmente eficazes na proteção contra picadas de animais como as medusas do mar.

*As imagens são cortesia do fotógrafo Peng Yangjun para divulgação da imprensa, mas pode consultar todo o trabalho AQUI.