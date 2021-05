Nasceram no corpo errado mas nunca se conformaram. Agora procuram servir de exemplo aos que (ainda) sofrem em silêncio

São muitas as personalidades transexuais que ganharam visibilidade mediática ao longo dos últimos anos, conseguindo, de certa maneira, ultrapassar o estigma de que as pessoas transgénero ainda são vítima atualmente. Com o decorrer do tempo, a lista tem, felizmente, vindo a aumentar. Valentina Sampaio foi a primeira modelo transgénero da Victoria's Secret e Pierre Davis foi, uns tempos depois, a primeira estilista transgénero a apresentar uma coleção na Semana da Moda de Nova Iorque, nos EUA.

Carmen Carrera

Dançarina de burlesco, atriz e musa do fotógrafo David LaChapelle, é uma das principais ativistas contra a discriminação de pessoas transgénero. Em 2012, durante um reality show de grande audiência nos EUA, revelou publicamente ter nascido homem. Com uma fortuna que ascende a dois milhões de euros, é um dos transexuais mais ricos. Milhares de pessoas assinaram a petição que pedia que fosse o primeiro modelo transgénero da Victoria's Secret.

Laith Ashley de la Cruz

Laith Ashley de la Cruz foi uma das contratações da Slay, a primeira agência de modelos transexuais. Aos 31 anos, este antigo estudante de psicologia norte-americano de ascendência dominicana, já deu a cara e o corpo em várias campanhas de moda. Para além da carreira como manequim, tem trabalhado como ator. Também cantor, compositor e ativista, tinha 17 anos quando revelou aos pais a orientação sexual. Apesar de ter nascido mulher, sempre se considerou homossexual e nunca lésbica.

Valentina Sampaio

Valentina Sampaio, brasileira, é a primeiro modelo transgénero a figurar na capa da edição francesa da Vogue, anunciou a revista em meados de fevereiro de 2017. "Nada a diferencia de Gisele [Bundchen], Daria [Werbowy], Edie [Campbell] ou Anna [Ewers]. Exceto num detalhe. Valentina, a mulher fatal, nasceu homem", disse, na altura, Emmanuelle Alt, diretora da publicação, que fez duas capas com a manequim, que já trabalhou para a Victoria's Secret.

Jin Xing

Antigo coronel do exército de libertação chinês, Jin Xing passou de militar frustrado a bailarina e coreógrafa de fama internacional. Fundadora da companhia de dança contemporânea Shanghai Jin Xing Dance Theatre, é também ativista. Tem promovido os direitos dos transexuais não apenas na China mas um pouco por toda a Ásia. Já trabalhou como atriz. É uma das poucas pessoas transgénero que as autoridades chinesas reconhecem como mulher.

Lea T

Lea T também conquistou o seu espaço. Nascida Leandra Medeiros Cerezo no Brasil em 1981, tem feito uma carreira fulgurante no mundo da moda, onde se estreou em 2010. Já deu a cara por marcas como a Redken e a Givenchy, na altura liderada por Riccardo Tisci, de quem é amiga. Já surgiu nua na edição francesa da revista Vogue. Tem ascendência italiana. Em fevereiro de 2015, a Forbes considerou-a uma das 12 mulheres que mudaram a moda italiana.

Buck Angel

Ator e produtor de filmes para adultos, também tem feito carreira como escritor, coach motivacional e ativista dos direitos das pessoas transgénero. Em 2013, foi a estrela de "Mr. Angel", um documentário que narra as suas aventuras na indústria cinematográfica. Nasceu Jake Miller em 1972, em Los Angeles. Em 2007, recebeu o prémio AVN Award na categoria de Performer Transsexual do Ano. Entre 2010 e 2016, integrou a Woodhull Freedom Foundation.

Ines Rau

Nasceu em Paris mas o sangue que corre nas veias de Ines Rau, modelo transgénero com um corpo escultural, não é apenas francês. Também tem ascendentes no norte de África. A ousada sessão fotográfica que protagonizou para a revista francesa OOB com o modelo masculino Tyson Beckford deu-lhe uma visibilidade e um protagonismo inesperado. Em novembro de 2017, foi, surpreendentemente para muitos, a playmate da revista masculina Playboy.

Balian Buschbaum

Balian Buschbaum nasceu Yvonne Buschbaum em Ulm, na Alemanha, em 1980. Atleta olímpico alemão, mudou de sexo em 2008, pouco depois de anunciar o abandono da carreira desportiva. "Sempre senti, mesmo ainda antes da minha puberdade, que me faltava um pénis", desabafaria anos mais tarde em entrevista. "Na minha infância, jogava futebol com os rapazes e aborrecia as raparigas", revelou ainda. Posou nu para a capa do livro autobiográfico que lançou em 2010.

Anna Grodzka

A política polaca Anna Grodzka foi, à semelhança de Vladimir Luxuria em Itália e de Georgina Beyer na Nova Zelândia e depois Nikki Sinclaire no Reino Unido, uma das primeiras pessoas transgénero do mundo a ser eleita deputada para um parlamento nacional em 2011. Nascida em Otwock em 1954, tem sido elogiada pela forma como tem denunciado situações de violência e discriminação no país. Nasceu como Krzysztof Bogdan Begowski e foi casado. Tem um filho.

Chaz Bono

Filha única de dois dos cantores mais populares dos EUA, Cher e Sonny Bono, Chastity Bono tinha 18 anos quando assumiu publicamente que era lésbica. 21 anos depois, não tinha problemas em afirmar que tinha recorrido à cirurgia para ser homem, como tanto ambicionava. Advogado, músico, ator e escritor, relatou o processo no livro "Transition: The story of how I became a man", "Transição: A história de como me tornei num homem" em tradução literal.

Com uma fortuna estimada em 500.000 dólares, cerca de 450.000 euros, o ativista norte-americano é um dos transexuais mais ricos do mundo. Quando participou na versão norte-americana do programa de televisão "Dança com as estrelas", em 2011, foi alvo de fortes críticas homofóbicas. "Desde criança que tive a noção de que parte de mim não se encaixava [no conceito do que era convencional], revelou Chaz Bono na obra autobiográfica que escreveu.

Laverne Cox

A atriz, que se tornou célebre pelo seu desempenho na série "Orange is the new black", viu o seu talento reconhecido em 2014 ao ser o primeiro transexual a receber uma nomeação para os Emmy Awards. Nesse ano, voltou a fazer história ao ser o primeiro transgénero a figurar na capa da revista Time. É autora de um documentário sobre CeCe McDonald, uma transexual condenada a 41 meses de prisão por ter agredido um homem que batia numa mulher.

Caitlyn Jenner

É uma das mais famosas pessoas transgénero. Atleta olímpico medalhado em 1976, Bruce Jenner fez a mudança de sexo em 2015. Foi na capa da revista Vanity Fair que mostrou a nova condição feminina, assumindo também um novo nome. Além de aparecer regularmente no reality show "Keeping up with the Kardashians", Caitlyn Jenner, que pode (re)ver de seguida, também brilhou em "I am Cait", um programa onde mostrou a sua nova vida em 2015 e 2016.

Aos 70 anos, a transgénero continua em alta. "Se todas as estrelas continuarem alinhadas, Caitlyn pode valer mais de 500 milhões de dólares nos próximos cinco a 10 anos", assegura Rob Shuter, um especialista em comunicação e em celebridades. 15 vezes mais do que a antiga enteada Kim Kardashian ou a filha Kylie Jenner. Além de escrever livros e de dar conferências, tem potencialidade para se tornar na embaixadora de uma marca de moda ou de beleza.

Hari Nef

Pela primeira vez em 108 anos de existência, a L’Oréal Paris apostou num modelo transgénero para protagonizar uma campanha da marca. No início de 2017, a ativista americana Hari Nef, de 24 anos, foi apresentada como um dos rostos de "Because I’m worth it". Também atriz e escritora, foi a primeira manequim transgénero a desfilar com criações da coleção de outono/inverno de 2016/17 da Gucci na Semana da Moda de Homem em Milão, em Itália.

Martine Rothblatt

Empresária transumanista, Martine Rothblatt fez fortuna com o Sirius, o operador de comunicação por satélite que desenvolveu em 1994. Com um património avaliado em 39 milhões de dólares, cerca de 36 milhões de euros, criou depois uma empresa farmacêutica, a United Therapeutics, em 2004. Quando ainda era homem, casou com Beverlee Prator, em 1979. Na altura, ambos tinham um filho. Depois tiveram mais dois e adotaram um quinto.

Kellie Maloney

Nasceu Frank Maloney. Foi um treinador de boxe profissional e chegou a fazer de Lennox Lexi um campeão da modalidade. Em 2014, pouco tempo depois de ter anunciado a mudança de sexo, Kellie Maloney participou numa das edições do reality show "Celebrity Big Brother". Tem uma fortuna avaliada em cerca de 600.000 dólares, mais de meio milhão de euros. Tal como Bruce Jenner, foi casado. Viveu maritalmente com Tracey Maloney entre 1997 e 2012.

Andreja Pejic

É um dos nomes mais mediáticos. Começou por dar nas vistas como modelo andrógino, surpreendendo pela versatilidade e pela facilidade com que desfilava tanto vestido de homem como de mulher. Em 2014, cansado de ser apresentado como Andrej Pejic, alterou o nome para Andreja Pejic. Até essa altura, recusava-se a assumir um género. "Vivo entre géneros", chegou a afirmar publicamente o transexual. Nasceu em 1991 em Tuzla, na Jugoslávia.

Amanda Lepore

É um dos transexuais mais famosos e mais influentes do mundo. Nasceu em Cedar Grove, em Nova Jérsia, nos EUA, em 1967. Pioneira da cirurgia estética Amanda Lepore, tinha apenas 15 anos quando foi operada pela primeira vez. Além de já ter feito campanhas para marcas como a Armani, a Swatch e a Heatherette, não é apenas modelo. Também canta e faz performances de transformismo. É outra das musas do conceituado fotógrafo americano David LaChapelle.

Laura Jane Grace

Ex-líder masculino da banda de rock Against Me!, Laura Jane Grace teve alguma dificuldade em assumir que era uma pessoa transgénero. Numa das suas canções, Tomas James Gabelelle, nome com que foi batizado, não deixa, no entanto, qualquer margem para dúvidas. "Se tivesse podido escolher, teria nascido mulher", canta. A sua fortuna pessoal ascende aos cinco milhões de dólares, cerca de 4,5 milhões de euros. É autora do álbum "Transgender dysphoria blues".

Amanda Simpson

Em 2010, a convite do presidente dos EUA Barack Obama, foi a primeira mulher transexual a ser nomeada para um cargo ligado à administração presidencial, o de conselheira-técnica principal no departamento que supervisiona a indústria e a segurança do país. Para muitos analistas, continua a ser uma das pessoas transgénero mais influentes do mundo. Nascida em Chicago, chegou a vice-presidente de um dos departamentos da empresa Airbus Americas.

Marci Bowers

Nascida em janeiro de 1958, Marci Bowers é uma ginecologista e cirurgiã norte-americana que se especializou em cirurgias de mudança de sexo. Considerada uma das pioneiras das operações transgénero, foi também a primeira mulher transexual a trabalhar nesta área. Faz, em média, 130 intervenções cirúrgicas por ano e intervém regularmente em conferências, palestras e seminários, nacionais e internacionais. Integrou o projeto televisivo "Sex change hospital".

Jennifer Pritzker

Filho de militares, nasceu em 1950, em Chicago, nos EUA. James Pritzker chegou a ser tenente-coronel na octagésima-segunda divisão aerotransportada das forças armadas norte-americanas. A revista Forbes garante que foi o primeiro transexual do mundo a ficar milionário. A fortuna atual de Jennifer Pritzker ultrapassa os 1,7 mil milhões de dólares. A ajuda monetária que tem dado a instituições de solidariedade que auxiliam pessoas transgénero tem sido muito generosa.

Caroline Cossey

Mais conhecida como Tula, Caroline Cossey é um manequim de origem britânica. Foi a primeira pessoa transgénero a ter um papel de destaque num dos filmes da saga cinematográfica sobre as aventuras de James Bond, "For your eyes only", em 1981. Durante a década de 1980, fez também uma ousada produção para a revista Playboy, o que foi uma verdadeira revolução para a época. Só assumiu a sua condição depois do tabloide News of the World a ter tornado pública.

Aya Kamikawa

Também escritora, Aya Kamikawa, nascida em Tóquio, foi a primeira pessoa transgénero a ganhar eleições no Japão, em 2002. Eleita para a assembleia municipal da cidade, tem trabalhado também como ativista, alertando para a necessidade de se reconhecerem de forma efetiva os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgénero e intersexo, conhecidas pela sigla LGBTI, mas também das mulheres, das crianças e dos idosos.