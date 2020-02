Lançado em março de 2017, todos os dias, o projeto "We Believe in Smiles" (WBIS) publica uma foto radiante e positiva de uma pessoa ou indivíduos sorridentes nas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook.

No dia 4 de fevereiro, o WBIS comemorou a sua 1.000 foto, que mostra dois rapazes sorrindo ironicamente, ao volante de uma carrinha vintage (na foto deste artigo). A legenda, emprestada do filme de sucesso de 1991 "Thelma & Louise", diz: "Não me lembro de me sentir tão acordada".

Os retratos do WBIS representam uma ampla variedade de smilers dos Estados Unidos, além de locais internacionais. Entre os temas fotográficos mais populares estão crianças, casais, veteranos militares e donos de animais.

"Os sorrisos não apenas geram um sentimento de felicidade, e são como bocejos, são contagiosos", diz Avital Rotbart, a principal fotógrafa premiada do WBIS e proprietária da Photography by Avital, sediada em Denver. "As pessoas adoram ver outras pessoas a sorrir", afirma.

Duas estudantes de Línguas que participam do programa de verão no Middlebury College, em Vermont. Foto tirada pelo "Nós acreditamos em Smiles", Avital Rotbart. créditos: Avital Rotbart

Uma coleção dos retratos WBIS de Avital Rotbart, "The Story Behind the Smiles", foi classificada recentemente como a número 1 na categoria de fotojornalismo na Amazon.

Rotbart começou a sua carreira profissional em fotografia em 2012. É membro dos Fotógrafos Profissionais da América e da Associação Nacional de Fotógrafos de Imprensa.