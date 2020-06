Nos últimos anos, a transformação exponencial do mundo, debatida em vários fóruns, serviu de mote e inspiração a Agatha Arêas e Marta Leite Castro para a criação de uma plataforma de conteúdos que permitisse refletir e apontar caminhos para uma sociedade a sentir rápidas mudanças.

Foi com esse intuito que no final de 2019 ambas desafiaram o portal SAPO a criar um programa de conteúdos de análise sobre como ficam os humanos nesta nova década em transformação acelerada.

Com este novo normal a condicionar a nossa realidade e a acelerar a digitalização, o e-commerce e tantas outras áreas impactadas pela tecnologia a plataforma Human Race ganhou uma nova urgência.

E se no início estava pensada para juntar os melhores especialistas e académicos em estúdio para produzir videocasts rapidamente foi adaptada para acolher os mesmos em programas produzidos em direto, com cada participante a reunir a partir de sua casa.





Ancorada em conversas de cerca de 60 minutos, a plataforma reúne oradores de Portugal e do Brasil. O projeto, que arranca no dia 30 de julho com Ricardo Lopes, Diretor de Marketing da Renault Portugal, e Flávio Tavares, Fundador do Welcome Tomorrow, irá decorrer todas as terças-feiras a partir das 18h (Portugal) e das 14h (Brasil) online.

Os diretos são abertos e vão estar disponíveis para todos. Quem quiser participar na conversa colocando perguntas terá de se registar.

Nas edições seguintes serão analisados os seguintes temas: